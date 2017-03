20 maart, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, historische wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 20 maart en wat deze gebeurtenis betekende voor het voetbal.

Anzhi Makhachkala – AZ

Anzhi Makhachkala en AZ speelde op 20 maart 2014 tegen elkaar voor een plek in de kwartfinale van de Europa League. De heenwedstrijd werd door AZ met 1-0 gewonnen. Aron Jóhannsson maakte toen het enige doelpunt van de wedstrijd. Op 20 maart werd in Machatsjkala niet gescoord. Door het doelpuntloze gelijkspel bereikte AZ de kwartfinale. In de kwartfinale bleek Benfica over twee wedstrijden met 0-3 te sterk voor de Alkmaarse club.

Fernando Torres

Voetballer Fernando Torres werd geboren op 20 maart 1984. De Spanjaard begon zijn carrière bij Atletico Madrid. Na zeven seizoenen stapte hij over naar Liverpool. Door zijn goede prestaties in Liverpool verdiende Fernando Torres een overstap naar Chelsea. Maar de aankoop van ongeveer 63 miljoen euro kon niet overtuigen in Londen. Na een half jaar bij AC Milan keerde Torres terug naar zijn oude club Atletico Madrid. Daar speelt Torres momenteel nog steeds.

Jô

Ook Jô werd geboren op 20 maart. De aanvaller viert vandaag zijn 30ste verjaardag. Jô heeft in zijn carrière veel clubs versleten. Na drie jaar bij Corinthians vertrok Jô naar Europa om voor CSKA Moskou te gaan spelen. In 2008 nam Manchester City hem over maar dit werd geen succes. De Braziliaan vertrok naar Everton, maar ook hier bleef hij maar één seizoen. Via Galatasaray en opnieuw Manchester City kwam hij terecht in Brazilië bij Internacional en later Atletico Mineiro. Hij koos daarna nog voor avonturen in de Verenigde Arabische Emiraten en China om vervolgens weer terug te keren naar Brazilië. Hier staat de aanvaller momenteel onder contract bij Corinthians.

Nicolas Lombaerts

De Belg Nicolas Lombaerts werd op 20 maart 1985 geboren in Brugge. Hij begon zijn carrière bij AA Gent. Hier speelde de verdediger drie seizoenen, voordat hij in 2007 overstapte naar Zenit Sint-Petersburg. Lombaerts is momenteel bezig aan zijn tiende seizoen voor de Russische club.

PSV – Ajax

Vorig jaar stond op 20 maart de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De winnaar zou goede zaken doen in de strijd om het kampioenschap. Uiteindelijk bleek Ajax de sterkste in Eindhoven. Via doelpunten van Arkadiusz Milik en Anwar El Ghazi wist Ajax met 0-2 te winnen.

