Het elftal van toen: Ajax dat de laatste acht haalde

Ajax behaalde donderdag de laatste acht van de Europa League door FC Kopenhagen uit te schakelen. In het seizoen 2002/2003 voor het laatste acht. Op 23 april 2003 was AC Milan, na een 0-0 gelijkspel in Amsterdam, met 3-2 te sterk in Milaan. Dit resultaat werd behaald onder trainer Ronald Koeman. Dit waren de elf speler die AC Milan van halve finale afhielden, totdat Jon Dahl Tomasson in de 90e minuut de winnende treffer binnenschoot.

Bogdan Lobonț

De Roemeense doelman speelde zes seizoenen voor Ajax alvorens hij via omzwervingen in Roemenië en Italië zijn dagen verslijt bij AS Roma als tweede doelman. Lobonț was twee seizoenen basisspeler bij de Amsterdammers. In het seizoen 2004/2005 verloor hij zijn plek aan het grote talent Maarten Stekelenburg die het doel van Ajax nog jaren zou gaan verdedigen.

Hatem Trabelsi

Hatem Trabelsi speelde vijf jaar voor Ajax. Hij werd in 2001 overgenomen van het Tunesische CS Sfaxien. Vijf jaar was Trabelsi basisspeler bij de Amsterdammers. In de zomer van 2006 vertrok hij transfervrij naar Manchester City, waar hij al weer na één seizoen vertrok naar Al-Hilal. Al weer één jaar later zette hij een punt achter zijn carrière.

Cristian Chivu

Chivu droeg de aanvoerdersband in het seizoen dat Ajax voor het laatst de laatste acht in Europa haalde. Het seizoen erna vertrok de sterkhouder voor 18 miljoen euro naar AS Roma. Vier jaar later vertrok hij voor 16 miljoen naar Internazionale, ondanks concrete interesse van FC Barcelona en Real Madrid. De 75-voudig international was een vaste waarde bij Inter en won hij drie landstitels op rij en in 2010 de Champions League. Door aanhoudend blessureleed koos de Roemeen ervoor om te stoppen met profvoetbal.

Petri Pasanen

Petri Pasanen is een ware voetbalnomade te noemen. Negen clubs staat op de cv van Pasanen. In 2000 kwam de verdediger over van het Finse FC Lathi en zou de club in 2004 verlaten voor Werder Bremen. Pasanen was alleen in zijn eerste seizoen bij Ajax een vaste waarde. Niet voor niks werd hij in zijn laatste seizoen in de winter verhuurd aan Portsmouth FC.

Jelle van Damme

Jelle van Damme is een Belgische linksback. Van Damme stond in de basis in de wedstrijd tegen AC Milan, maar werd in de rust naar de kant gehaald ten faveure van Jari Litmanen, die later de gelijkmaker maakte voor Ajax. In de winter van 2002 haalde de Amsterdammers de verdediger op bij het Belgische Germinal Beerschot. Van Damme werd echter gehaald als back-up voor de Braziliaan Maxwell. Niet voor niks kwam de verdediger in twee en een halve seizoen maar achttien keer in actie voor de Amsterdammers. Hedendaags slijt de inmiddels 33-jarige Belg de laatste dagen van zijn carrière bij het Amerikaanse Los Angeles Galaxy.

Steven Pienaar

Het seizoen 2002/2003 was het seizoen van de grote doorbraak van het Zuid-Afrikaanse talent Steven Pienaar. De spelmaker speelde dat seizoen 31 wedstrijden in de competitie. In de 78e minuut maakte Pienaar in de wedstrijd tegen AC Milan het tweede doelpunt voor Ajax. Tegen het einde van de wedstrijd werd Pienaar vervangen door Nigel de Jong, zo wilde Koeman meer controle over het middenveld krijgen. Pienaar speelde na zijn tijd bij Ajax voor Borussia Dortmund en drie Engelse clubs. In de winter van het seizoen 2009/2010 zou de Zuid-Afrikaan in de belangstelling hebben gestaan van Chelsea. Het werd echter Tottenham Hotspur dat Pienaar binnen hengelde. Tegenwoordig speelt Pienaar voor Sunderland.

Abubakari Yakubu

Abubakari Yakubu speelde vijf seizoenen voor Ajax, maar van een grote doorbraak kwam het niet voor de Ghanees. In vijf seizoenen speelde hij 65 wedstrijd voor de club uit Amsterdam, daarna vertrok hij door de achterdeur naar Vitesse. In zijn eerste seizoen werd hij gelijk verkozen tot Speler van het Jaar bij de Arnhemmers, maar de seizoen daarna speelde hij minder en minder, wat er uiteindelijk tot leidde dat zijn contract niet meer werd verlang. Yakubu speelde zestien wedstrijden voor het Ghanese nationale elftal.

John O’Brien

John O’Brien speelde acht seizoen in de Eredivisie, waarvan zes voor Ajax. O’Brien moest op 28-jarige leeftijd noodgedwongen een einde maken aan zijn carrière. Door aanhoudende blessures speelde de Amerikaan nooit veel wedstrijd in één seizoen, desondanks is hij toch tot 32 wedstrijd en 3 goals gekomen voor het Amerikaans nationaal elftal. Na zijn tijd in Amsterdam speelde O’Brien twee wedstrijden voor ADO Den Haag. In 2006 keerde hij terug naar Amerika, maar na één wedstrijd voor Chivas USA hing O’Brien zijn schoenen aan de wilgen.

Andy Van der Meyde

De man die aan de kant van Ajax twee assists verzorgde. Van der Meyde leek een grote toekomst tegemoet te gaan. Voor zeven miljoen vertrok hij naar het grote Internazionale. Wegens privéproblemen wist de rechtsbuiten het niet waar te maken in Italië. Een transfer naar het Engelse Everton werd ook niet wat hij er van gehoopt had en na twintig wedstrijd in vier jaar vertrok de Van der Meyde terug naar Nederland om voor PSV te spelen. De Nederland speelde echter geen wedstrijden in het shirt van de Eindhovenaren en besloot hij een punt te zetten achter zijn carrière. Twee jaar nadat hij zijn carrière beëindigde verscheen het boek Geen genade. In dit boek onthuld hij hoe seks, drank en drugs zijn eens zo beloftevolle carrière hebben verpest.

Zlatan Ibrahimović

Misschien wel de bekendste uit het elftal van Ajax: Zlatan Ibrahimović. De Zweedse spits heeft na zijn tijd bij Ajax voor tal van Europese topclubs gespeeld en in totaal dertien (!) landstitel in zijn carrière behaald. De inmiddels gestopte international is bij het Zweeds nationaal elftal topscorer en was tevens aanvoerder voor zijn land. Tegenwoordig speelde Ibrahimović voor Manchester United in de Premier League. Ook laat hij daar zien dat hij op 35-jarige leeftijd het scoren nog niet is verleerd.