Rentree Toornstra en Krul in voorselectie Oranje

Bondscoach Danny Blind heeft woensdag de voorselectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijd en het oefenduel met Italië bekend gemaakt. Van de huidige selectie van 27 spelers moeten nog wel spelers afvallen. Blind hoopt dit in de komende week bekend te maken wie de definitieve selectie halen.

Opvallend is de rentree van Tim Krul. Na een zware blessure die de keeper als sinds 10 oktober 2015 aan de kant hield is de keeper weer volledig fit en maakt zijn minuten in het tenue van AZ. Na en teleurstellende periode bij (voornamelijk Jong) Ajax is hij in de winter uitgeleend aan de Alkmaarse club. Trainer John van de Brom heeft Krul gelijk tot zijn nummer één onder de lat gebombardeerd. Het verblijf van de doelman in Alkmaar is tot nu toe nog geen succes te noemen. Toch hielp Krul zijn team afgelopen donderdag hoogstpersoonlijk aan een plek in de finale van de KNVB-beker. Door de beslissende penalty te pakken van Cambuur-speler Martijn Barto in de penaltyreeks bekerde AZ door naar de finale.

Debutant

Een andere opvallende speler in de voorselectie van de bondscoach is Wesley Hoedt. De centrale verdediger van Lazio vormt de laatste weken een prima duo met collega-international Stefan de Vrij. Hoedt mag door blessures hopen in een plaatsje in de definitieve selectie van Oranje. Ook Feyenoord-speler Jens Toornstra mag weer hopen op een plek in de definitieve selectie van Oranje. De middenvelder is al gedebuteerd voor Oranje, maar zijn laatste interland dateert al van 11 juni 2013. Destijds was Oranje met 2-0 te sterk voor China.

Afwezigen

Een van de afwezige is Wesley Sneijder. De kleine middenvelder van Galatasaray is niet 100% fit. Blind neemt later alsnog de beslissing om Sneijder eventueel op te nemen in de definitieve selectie. Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar hebben ook geen uitnodiging gekregen voor Oranje, ondanks dat Huntelaar de laatste weken weer geregeld minuten maakt voor Schalke 04. Verdedigers Jeffrey Bruma en Virgil van Dijk hebben zich al enige tijd geleden afgemeld voor Oranje, doordat zij blessures hebben opgelopen bij hun clubs.

De complete voorselectie:

Doel: Tim Krul (AZ), Jasper Cillissen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV) en Michel Vorm (Tottenham Hotspur).

Verdediging: Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt, Stefan de Vrij (Lazio), Rick Karsdorp (Feyenoord), Bruno Martins Indi (Stoke City) en Joël Veltman (Ajax).

Middenveld: Leroy Fer (Swansea City), Davy Klaassen (Ajax), Davy Pröpper, Bart Ramselaar (PSV), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (Roma), Tonny Vilhena, Jens Toornstra (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Bas Dost (Sporting Lissabon), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Jeremain Lens (Fenerbahce), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Arjen Robben (Bayern München).