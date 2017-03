Terugblik: De laatste 10 edities van Ajax – FC Twente in de Eredivisie

Vanmiddag neemt Ajax het in de Arena op tegen FC Twente. De Amsterdammers hopen door drie punten te pakken in het spoor te blijven van koploper Feyenoord. FC Twente wil daar in tegen stunten om de druk op de concurrentie te vergroten. Maar of dit zal gaan gebeuren is nog maar de vraag. De laatste jaren had FC Twente het namelijk erg moeilijk in Amsterdam. Wij blikken kort terug op de laatste tien edities van Ajax – FC Twente in de Eredivisie.

1-1 (2006-2007)

In november 2006 begon FC Twente sterk aan de wedstrijd. Het was namelijk Orlando Engelaar die de bezoekers op een 0-1 voorsprong zette. Vlak na rust was het Wesley Sneijder die de thuisclub weer op gelijke hoogte bracht. Dit bleek ook de eindstand te zijn. Later bleek dat Ajax één doelpunt te kort kwam om kampioen te worden.

2-2 (2007-2008)

Een jaar later werden de punten opnieuw verdeeld. Het was spits Klaas-Jan Huntelaar die de thuisclub op een 1-0 voorsprong bracht. Stijn Huysegems wist de stand gelijk te trekken. Maar Klaas-Jan Huntelaar wist opnieuw het net te vinden en de stand te veranderen in 2-1. In de laatste minuut wist aanvaller Blaise Nkufo doelman Maarten Stekelenburg te verschalken en voor de 2-2 eindstand te zorgen.

1-0 (2008-2009)

In de laatste speelronde van het seizoen 2008-2009 wist Ajax nipt te winnen van FC Twente. Urby Emanuelson maakte in de 59e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Hiermee zorgde de Ajacied dat de Amsterdammers, na een 4-0 verlies bij Sparta Rotterdam een week eerder, het seizoen toch nog enigszins tevreden af konden sluiten.

3-0 (2009-2010)

In het seizoen 2009-2010 bleek FC Twente de beste en werd kampioen. Maar hier was in de wedstrijd in de Arena niks van te merken. Na doelpunten van Demy de Zeeuw, Marko Pantelić en Dennis Rommendahl won Ajax de wedstrijd eenvoudig met 3-0.

3-1 (2010-2011)

De editie op 15 mei 2011 is misschien wel de spannendste Ajax – FC Twente ooit. Op de laatste speeldag moest Ajax winnen om kampioen te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan zou FC Twente de titel prolongeren. Maar Ajax bleek te sterk. Via twee doelpunten van Siem de Jong en een eigen doelpunt van Denny Landzaat pakte Ajax de landstitel. Theo Janssen was de enige die wist te scoren voor FC Twente.

1-1 (2011-2012)

Het seizoen 2011-2012 was de laatste keer dat FC Twente iets overhield aan de wedstrijd in Amsterdam. Ajax wist via Miralem Sulejmani op 1-0 te komen. Maar Luuk de Jong maakte vlak voor tijd de 1-1. Hiermee bezorgde de aanvaller FC Twente één punt.

1-0 (2012-2013)

In september 2009 boekte Ajax een kleine overwinning op FC Twente. Christian Eriksen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde de thuisclub de drie punten.

3-0 (2013-2014)

Een seizoen later wist Ajax overtuigender te winnen. Stefano Denswil zette de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong. Lasse Schöne wist in de 58e minuut de voorsprong te verdubbelen. Niet veel later besliste Bojan Krkić de wedstrijd door de 3-0 te maken.

4-2 (2014-2015)

Jesús Manuel Corona wist FC Twente in februari 2015 op 0-1 te zetten. Maar door doelpunten van Nick Viergever en Riechedly Bazoer kwam Ajax op een 2-1 voorsprong. Hakim Ziyech bracht de bezoekers weer op gelijke hoogte. Het was Ricardo Kishna die, met twee doelpunten, de drie punten voor Ajax binnen haalde.

4-0 (2015-2016)

Vorig seizoen wist Ajax overtuigend te winnen van de Tukkers. Vaclav Cerny bracht Ajax voor rust op 1-0. Door doelpunten van Mike van der Hoorn, Viktor Fischer en Amin Younes liep Ajax in de laatste tien minuten van de wedstrijd uit tot 4-0.