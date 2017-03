De zes grootste transferblunders van Ajax van de laatste jaren

Met hoge verwachtingen werd afgelopen winter David Neres gehaald door Ajax. Trainer Peter Bosz wil de Braziliaan langzaam brengen zodat hij langzaam kan wennen aan Nederland en het Nederlandse voetbal, maar hoor een aankoop van 12 miljoen euro niet gelijk impact te maken in de Eredivisie? Voetbal Online zet zes transferblunders van Ajax op een rijtje van de afgelopen jaren.

Miralem Sulejmani

We beginnen onze top tien met de speler die nog steeds het record bezit van duurste Eredivisie speler: Miralem Sulejmani. Met veel ophef kocht Ajax de toen 20-jarige Serviër van sc Heerenveen voor een bedrag van 16 miljoen euro. Veel indruk kon de buitenspeler niet maken en zou na vijf jaar door de achterdeur van de Amsterdammers vertrekken. In zijn laatste contractjaar heeft Frank de Boer hem zelfs verbannen naar Jong Ajax nadat hij zich negatief had uitgelaten over Ajax en De Boer zelf. Op 11 juli 2013 werd Sulejmani officieel gepresenteerd bij het Portugeese SL Benfica, dat hem na twee jaar voor drie miljoen sleet aan zijn huidige club Young Boys.

John Heitinga

John Heitinga werd vorig seizoen gehaald voor zijn ervaring en zou volgens Frank de Boer een aandeel kunnen hebben in het eventuele kampioenschap van Ajax dat jaar. Heitinga speelde dat jaar slechts vier wedstrijden voor het eerste elftal van de Amsterdammers. De verdediger besloot zelfs om begin februari een punt te zetten achter zijn carrière als profvoetballer. Ondanks de zeer mooie carrière van Heitinga is dit toch wel een smetje op de loopbaan van de Nederlander.

Yaya Sanogo

Nadat Yaya Sanogo indruk had gemaakt op het wereldkampioenschap onder 20 met Frankrijk besloot Arsenal-trainer Arsène Wenger zijn landgenoot naar Londen te halen. Echter mede door hevige concurrentie in de aanval Arsenal besloot Wenger dat Sanogo verhuurd mocht worden. Marc Overmars, technisch directeur bij Ajax, heeft door middel van zijn ‘oude contacten’ bij Arsenal ervoor gezorgd dat Sanogo naar Ajax kwam in het seizoen 2015-2016. Dit werd echter een mislukking en al na een half jaar werd de Fransman teruggehaald en verhuurd aan Charlton Athletic.

Bojan Krkic

Met Bojan Krkic huurde Ajax nog een speler met een grote toekomst van een grote club. Met clubs als Barcelona, AS Roma, AC Milan op zijn cv zou Ajax veel plezier aan de Spanjaard moeten beleven. Bojan moest de Ajax-aanval in het seizoen 2013/2014 van impuls voorzien, maar dit liep, mede door een zware blessure aan het begin van het seizoen, uit op een mislukking. Bojan speelt momenteel voor Stoke City in Engeland.

Rob Wielaert

Een prima periode bij FC Twente en een wankelende verdediging bij Ajax was de juiste combinatie voor Marco van Basten om Rob Wielaert in de winter van het seizoen 2008/2009 naar Amsterdam te halen. Van Basten gaf de verdediger gelijk een basisplaats, maar Wielaert zou uitgroeien tot een flop bij Ajax. Na negentien wedstrijden in drie jaar vertrok Wielaert naar Roda JC. Wielaert is gestopt met voetballen nadat zijn contract bij het Australische Melbourne Heart niet meer werd verlengd.

Tobias Sana

Ondanks een veelbelovende start van zijn tijd in Amsterdam is Sana toch geruisloos door de achterdeur verdwenen bij Ajax. De lichtvoetige linksbuiten kostte Ajax dan wel maar een paar ton, maar kan toch wel bestempeld worden als miskoop. Tegenwoordig werkt hij zijn wedstrijden af in zijn geboorteland voor Malmö FF.

