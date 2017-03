Zes opvolgers van de vertrekkende Davy Klaassen

Davy Klaassen lijkt aan het einde van het seizoen Ajax te gaan verlaten. De Ajacied is bezig aan een goed seizoen waarin hij voornamelijk belangrijk is door het maken van doelpunten. Ook het leiderschap en de passie waarmee de aanvoerder van Ajax speelt is niet te missen. Echter zal Klaassen bij zijn vertrek een groot gat achterlaten op het middenveld van de Amsterdammers. Met Nouri, Van de Beek en De Jong heeft Ajax genoeg talent, maar zijn zij in staat om een heel seizoen goed te presteren. Voetbal Online zet zes mogelijke en waardige vervangers voor Davy Klaassen op een rijtje.

Markus Henriksen, Hull City (23 jaar)

Henriksen wordt momenteel door Hull City gehuurd van AZ met een verplichte optie tot koop. De aanvallende middenvelder is een echte box-to-box middenvelder. De Noor is bezig aan zijn eerste seizoen in de Premier League, maar moet het doorgaans doen met invalbeurten en spaarzame basisplaatsen. Henriksen kent de Eredivisie en heeft bewezen een neusje voor de goal te hebben. Hij scoorde in zijn laatste seizoen twaalf keer in 28 wedstrijden in de Eredivisie. Mocht Hull City concluderen dat de Noors international nog niet rijp is voor het Engels voetbal kan Ajax met haar portemonnee naar Engeland komen. Het is echter waarschijnlijk dat Hull City hem laat gaan op permante basis waardoor een verhuurperiode lonkt.

Siem de Jong, PSV geleend van Newcastle United (27 jaar)

De Amsterdamse jongen die dit jaar in het tenue van PSV speelt. Siem de Jong wilde aan het begin van het huidige seizoen op huurbasis terug naar Ajax, maar Marc Overmars gaf de voorkeur aan de jeugd. PSV hapte toe en nam De Jong over op huurbasis. De middenvelder heeft echter moeite 100% fit te worden na zijn vertrek uit Amsterdam, waardoor hij bij PSV voornamelijk zijn tijd op de bank doorbrengt. De Jong kent echter de Ajax filosofie en zou hierdoor de ideale vervanger zijn voor de man die eigenlijk júist De Jong moest vervangen. Newcastle United zal openstaan voor een vertrek van De Jong aangezien de club twijfels heeft over de fitheid van de aanvallende middenvelder. Mits De Jong weer fit kan worden is het een toegevoegde waarde voor iedere Eredivisieclub.

Yassin Ayoub, FC Utrecht (22 jaar)

De kleine middenvelder komt uit de jeugd van Ajax, maar hij werd in de C1 weggestuurd. Ayoub is van origine een controlerende middenvelder, maar zijn voetballende kwaliteiten kwamen beter in een wat aanvallendere rol op het middenveld. Ayoub kan voetballend makkelijk mee met een club uit de top drie van Nederland. Het enige probleem is dat Ayoub niet het scorend vermogen wat Klaassen wel heeft. Hierdoor mist Ajax een groot deel van de doelpuntenproductie die Klaassen voor zijn rekening nam. Ayoub is echter nog wel jong en heeft voor zijn leeftijd al de nodige wedstrijden in de Eredivisie gespeeld.

Matthieu Flamini, Crystal Palace (32 jaar)

Flamini is een wat oudere speler. De Franse middenvelder heeft zeven jaar voor Arsenal, over twee periodes, en vijf jaar voor AC Milan gespeeld. De Fransman brengt dus wel de nodige ervaring mee naar zijn volgende club. Momenteel heeft hij een aflopend contract bij Crystal Palace, waardoor Ajax geen transfersom hoeft te betalen. Geld speelt voor Flamini geen rol, zo geeft hij te kennen. Ajax heeft met Christian Poulsen een goede ervaring met oudere spelers. Flamini zou het jeugdige en talentvolle Ajax bij de hand kunnen nemen als het even niet draait bij de Amsterdamse formatie. De ervaring van de middenvelder zou van cruciaal belang zijn bij een kampioenschap en tijdens een Europees toernooi.

Harry Winks, Tottenham Hotspur (20 jaar)

‘The Next Big Thing’ bij Tottenham Hotspur. De Engelsman kan op alle posities op het middenveld uit de voeten en heeft een grote drang naar voren. Bovendien kan Winks in nood nog als buitenspeler functioneren. Tottenham zal het talent echter niet verkopen, maar een verhuurperiode is niet uitgesloten. Door de aanwezigheid van onder andere oud-ajacied Christian Eriksen, Dele Alli en Eric Dier is de kans op minuten niet heel erg groot. Winks kan minuten opdoen in de Eredivisie en heeft bewezen te kunnen voetballen.

Marco van Ginkel, PSV gehuurd van Chelsea (23 jaar)

Toen hij nog bij Vitesse onder contract stond was er sprake van dat hij naar Ajax zou gaan. Echter ging Van Ginkel plots naar Chelsea. Een succes werd het niet. Verhuurperiodes bij AC Milan en Stoke City liepen ook uit op een teleurstelling. PSV bood vorig seizoen in de winter uitkomst. De middenvelder speelde een grote rol in het onverwachte kampioenschap van de Eindhovenaren. Eenmaal terug in Londen belandde hij weer op de bank. Afgelopen winter huurde Van Ginkel weer tot het einde van het seizoen. De Nederlander speelt momenteel weer een belangrijke rol op het middenveld van PSV. Of er echter plek is in het team van Antonio Conte is maar de vraag. Van Ginkel zou een goede vervanger zijn voor Davy Klaassen. Hij kent de Eredivisie en heeft bewezen een neusje voor de goal te hebben. Van Ginkel heeft in zijn tijd in Italië en Engeland genoeg ervaring opgedaan om van grootse waarde te zijn voor Ajax