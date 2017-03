Tien spitsen die Arsenal aan doelpunten moeten helpen

Arsenal heeft sinds het vertrek van Robin van Persie, in het seizoen 2011/2012, geen veel scorende spits gehad. Olivier Giroud werd gehaald als zijn vervanger maar kan tot nu toe geen onuitwisbare indruk maken. Ook improvisatie spits Theo Walcott is niet die oplossing voor het doelpuntenprobleem. Uit wanhoop heeft Arsenal-trainer Arsène Wenger Alexis Sánchez in de spits geposeerd, maar buiten goede prestaties komt hij beter tot uiting op de flanken. Voetbal Online zocht uit welke tien spitsen het doelpuntenprobleem kunnen oplossen voor de geplaagde Arsène Wenger.

#1 Alexandre Lacazette, Olympique Lyon (25 jaar)

Lacazette scoort al jaren aan de lopende band voor Olympique Lyon. Ondanks grote interesse van grote clubs maakt Lacazette nog steeds zijn doelpunten voor Lyon. De Fransman zou Arsenal uitkomst kunnen bieden in de zoektocht naar een echte doelpuntenmaker. Lacazette, die twee seizoenen geleden tot Frans speler van het jaar werd verkozen, ligt nog maar vast tot 2019, wat hem een ‘goedkope’ optie zal maken voor geïnteresseerde clubs. Lyon zal haar sterspeler echt niet zonder slag of stoot gaan. Één ding is zeker. Lacazette kan een plaag vormen voor de defensies in de Premier League met zijn snelheid.

#2 Mauro Icardi, Internazionale (23 jaar)

Icardi werd in 2013 voor 6 miljoen binnen gehaald door Inter. Icardi scoort sinds zijn overstap gemiddeld meer dan één keer in twee wedstrijden. De Argentijn is zelfs tot jonge leeftijd gepromeerd tot aanvoerder. Icardi gaat altijd voorop in de strijd. Dit is precies was Arsenal nodig heeft. Wanneer het elftal de kopjes laat hangen kan Icardi het team bij de hand nemen. De Argentijn, die in het seizoen 2014/2015 topscorer van de Serie A was, heeft nog een contract tot 2021 en Inter wil haar spits niet laten gaan. Misschien als Arsène Wenger met een grote zak geld over de brug komt dan Inter wel overstag gaat, maar het zal een flinke klus worden voor Arsenal om de makkelijk scorende Argentijn naar de Premier League te halen.

#3 Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund (27 jaar)

De pijlsnelle aanvaller is al jaren een plaag voor verdedigers in de Bundesliga. Nadat hij in 2013 Saint-Étienne verliet voor de Bundesliga kreeg hij de loodzware taak om de naar Bayern München vertrokken Lewandowski te vervangen. Dit deed hij niet onverdienstelijk in zijn eerste seizoen door 16 doelpunten te maken. Vanaf het tweede seizoen was de Gabonees los. Met 24 in zijn tweede en 39 in zijn derde seizoen werd Aubameyang een spits van wereldformaat. Aubameyang zei in een interview dat hij zijn opa had beloofd om op een dag voor Real Madrid te gaan spelen, maar met Morata en Benzema lijkt het onwaarschijnlijk dat Real een poging zal wagen voor de aanvaller. Arsenal is daarentegen wél geïnteresseerd in een makkelijk scorende spits zoals Aubameyang.

#4 Karim Benzema, Real Madrid (28 jaar)

Onderdeel van de beruchte BBC-aanval, maar toch vaak bekritiseerd. Benzema maakt toch elke twee wedstrijden een goal, wat geen slecht moyenne is. Door de terugkeer van Alvaro Morata dachten veel mensen dat Fransman op de bank plaats moest nemen. De spits lijkt echter de concurrentiestrijd gewonnen te hebben. Voorlopig zal Morata dan wel plaats moeten nemen op de bank, maar Benzema is vijf jaar ouder dan zijn collega. Dit betekent dat Morata een betere optie is met het oog op de toekomst. Met de eventueel naderende komst van Aubameyang zou Benzema toch bezig zijn met een zomers vertrek. Een ervaren, scorende optie voor Arsenal?

#5 Romelu Lukaku, Everton (23 jaar)

Op jonge leeftijd veel indruk gemaakt bij Anderlecht en verdiende een transfer naar Chelsea. Lukaku slaagde hier niet en een uitleenperiode aan West Brom Albion bracht uitkomst. Everton raakte onder de indruk en nam hem over van Chelsea. Bij Everton scoort de Belg aan de lopende band en dit heeft indruk gewekt van meerdere clubs. Chelsea heeft al meerdere boden gedaan om hem terug te halen naar Stamford Bridge, maar Everton vraagt de absolute hoofdprijs voor de nog altijd maar 23-jarige aanvaller. Lukaku zou perfect zijn voor de toekomst voor Arsenal. Hij kent de Premier League en heeft bewezen klaar te zijn voor een grotere club. Durft Wenger zijn portemonnee om de hoofdprijs te betalen voor Lukaku?

#6 Javier Hernández, Bayer Leverkussen (28 jaar)

Sir Alex Ferguson was al onder de indruk van de Mexicaan nog voordat hij zijn kunsten had vertoond op het WK van 2010. Het bleek een juiste conclusie. Echter door de aanwezigheid van grote namen zoals Rooney, Berbatov en later Van Persie moest Hernández voornamelijk plaatsnemen op de bank. Een verhuurperiode tussendoor aan Real Madrid moest uitkomst bieden, maar Chicharito moest nog een seizoen op de bank plaatsnemen. Bayern Leverkussen was het die de kleine Mexicaan verloste uit zijn leidde in Manchester. In Duitsland leefde de spits weer helemaal op. Van de zomer heeft Leverkussen verschillende aanbiedingen afgeslagen, maar het belooft een roerige zomer te worden rondom de Mexicaan. Hernández heeft in het verleden bewezen de Premier League aan te kunnen. In Duitsland heeft hij bewezen het scoren niet afgeleerd te zijn. Met 28 jaar zit Hernández nu in de bloei van zijn leven. De beste seizoen van zijn carrière zijn aangebroken. Iets voor Arsenal?

#7 Álvaro Morata, Real Madrid (23 jaar)

Niet goed genoeg bevonden tijdens zijn eerste periode bij Real Madrid. Via twee geweldige seizoenen bij Juventus kocht Real Madrid hem toch terug via een terugkoopclausule. Waar iedereen had gedacht dat hij Benzema uit de basis zou spelen is toch het omgekeerde gebeurd. De Spanjaard moet het doen met invalbeurten en is daar vanzelfsprekend niet blij mee. Morata zou zijn zaakwaarnemer de opdracht hebben gegeven om een club te zoeken in de zomer als zijn situatie niet snel verandert. Morata zal echter geen goedkope optie zijn. Met zijn 23 jaar en contract tot 2021 zal Real Madrid de hoofdprijs willen voor hun jeugdproduct. Morata heeft wel nog veel jaren voor zich en heeft zich bewezen in zowel de Primera Division als de Serie A. Arsène Wenger zal toch moeten overwegen dat de getalenteerde Spanjaard het waarschijnlijk wel waard is.

#8 Edin Džeko, AS Roma (30 jaar)

Na een fabelachtig seizoen met Wolfsburg, waarin voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel werd behaald, kwam Manchester City met 37 miljoen euro over de brug om Džeko naar Engeland te halen. Mede door de uitstekende samenwerking met aanvalspartner Grafite werd hij verkozen tot beste speler van de Bundesliga. In Engeland ging het scoren de Bosniër echter minder goed af. Mede door de komst van Sergio Agüero het seizoen erna begon Džeko meer en meer op de bank. Na vijf seizoen Premier League koos de spits ervoor om naar AS Roma te trekken. Het eerste seizoen kwam Džeko niet helemaal uit de verf, maar dit seizoen is het seizoen van de aanvaller. Met 29 doelpunten uit 35 wedstrijden is het seizoen van Džeko nu al een succes te noemen. Met deze vorm heeft de Bosniër de aandacht getrokken van een aantal clubs. Arsenal kan een makkelijk scorende spits zoals Džeko nu wel gebruiken. Een contract tot 2020 maakt het echter niet waarschijnlijk dat Džeko AS Roma van de zomer verlaat, maar als Wenger iemand op het oog heeft geeft hij zich niet zo gewonnen.

#9 Radamel Falcao, Monaco (30 jaar)

Falcao was in zijn tijd bij Atlético Madrid één van de meest gevreesde spitsen, zo niet de grootste. Manchester United was de club die hem in het seizoen 2014/2015 naar Engeland haalde. Falcao en de Premier League bleek echter geen gelukkige combinatie. Mede door een blessure scoorde de Columbiaan maar vier keer voor het team van Louis van Gaal. Chelsea bood Falcao een herkansing in de Premier League, maar heel het seizoen speelde hij maar tien wedstrijden en scoorde maar één doelpunt in dienst van de Londenaren. Terug in Monaco lijkt El Tigre zijn vorm van bij Porto en Madrid te evenaren. Dit seizoen loopt seizoen bijna één op één in de Ligue 1. Dat Falcao tot grootse dingen in staat in bewees hij vorige week nog in de Champions League confrontatie met Manchester City door twee geweldige doelpunten te maken. Falcao maakt er geen geheim van dat hij ervan baalt dat hij niet geslaagd is in de Premier League. Arsenal zou de ideaale club zijn voor Falcao als hij revanche wil nemen in de Premier League. Zou Arsenal het aandurven om de aanvaller, die al twee keer eerder gefaald heef in de Premier League, van de zomer te contracteren?

#10 Mario Mandžukić, Juventus (30 jaar)

Mandžukić kan na zijn carrière terugkijken op een glansrijke loopbaan. Clubs als Bayern München, Atlético Madrid en Juventus staan op zijn cv. Echter bij de laatste club is hij zijn basisplek verloren na de zomerse komst van recordaankoop Gonzalo Higuain. De laatste seizoenen van de Kroaat breken aan en daarom wil hij aan spelen toekomen. Na de Bundesliga, Primera Division en de Serie A ontbreekt alleen nog de Premier League op zijn lijstje. Arsenal zou uitkomst kunnen bieden voor de Kroaat. Juventus zal niet rouwig zijn om het vertrek van Mandžukić. Mandžukić heeft nog maar een paar seizoen te gaan en zit tevens op de bank. Arsène Wenger zal dus niet veel geld uit moeten geven op hem naar het Emirates Stadium te halen.