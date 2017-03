Terugblik: De laatste 10 Nederlandse spelers in dienst van FC Barcelona

Vanavond staat de wedstrijd FC Barcelona – Paris Saint Germain op het programma. Het enige Nederlandse tintje aan de wedstrijd is Jasper Cillessen. De doelman van FC Barcelona speelt dan wel is waar niet veel, maar kan toch zeggen dat die in dienst is van de wereldclub. Daarmee staat de Nijmegenaar in een illuster rijtje Nederlandse voetbalhelden. Maar wie gingen hem ook alweer voor? Een korte terugblik op de spelerscarrière van de laatste tien Nederlands die speelde in het eerste elftal van FC Barcelona.

Frank de Boer (1999-2003)

Frank de Boer verruilde in 1999 Ajax voor FC Barcelona. In de vijf seizoenen dat Frank de Boer speelde bij de club won hij slechts één prijs, de Primera División in het seizoen 1998-1999. In 2003 koos De Boer voor een Turks avontuur bij Galatasaray. Maar dit was van korte duur. Na één seizoen vertrok hij naar Glasgow Rangers, waar op dat moment ook zijn broer Ronald voetbalde. Samen besloten ze om hun carrière af te sluiten in Qatar. Daar speelde De Boer voor Al-Rayyan en Al-Shamal.

Michael Reiziger (1997-2004)

Michael Reiziger verruilde op 23-jarige leeftijd Ajax voor AC Milan. Maar met slechts tien wedstrijden achter zijn naam vertrok de rechtsback alweer uit Milaan. Zijn volgende club was FC Barcelona. Hier speelde Reiziger maar liefst zeven seizoenen. In die zeven seizoenen won hij verschillende prijzen, waaronder de Super Cup en tweemaal de Primera División. Daarna vertrok de verdediger naar Middlesbrough om vervolgens zijn carrière bij PSV af te sluiten.

Patrick Kluivert (1998-2004)

Net als De Boer en Reiziger begon ook Kluivert zijn carrière bij Ajax. Kluivert vervolgde zijn carrière bij AC Milan. Na één seizoen in Milaan haalde Louis van Gaal de aanvaller naar Barcelona. Hier kende Kluivert zes goede seizoenen. Met 90 doelpunten uit 182 wedstrijden, de Primera División en tweemaal de Copa del Rey op zak vertrok hij weer uit Barcelona. Bij zijn volgende clubs Newcastle United, Valencia, PSV en Lille haalde de Amsterdammer nooit meer het niveau dat hij bij Ajax en FC Barcelona had.

Philip Cocu (1998-2004)

Na de Nederlandse clubs AZ, Vitesse en PSV vertrok Philip Cocu in 1998 naar Barcelona. In meer dan 200 wedstrijden voor FC Barcelona won de Eindhovenaar de Super Cup en de Primera División. In 2004 keerde de middenvelder terug naar PSV. Na drie seizoenen bij PSV vertrok hij naar de Verenigde Arabische Emiraten om zijn carrière af te sluiten bij Al-Jazira.

Marc Overmars (2000-2004)

Na Go Ahead Eagles, Willem II en Ajax vertrok Overmars naar de Premier League. De vleugelspeler speelde van 1997 tot 2000 bij Arsenal. Na drie seizoenen als ‘Gunner’, vertrok hij naar Barcelona. Overmars wist in vier seizoenen bij FC Barcelona geen prijs te pakken en ging in 2004 met pensioen. In 2008 keerde hij echter één seizoen terug als speler van Go Ahead Eagles.

Edgar Davids (2004)

Edgar Davids speelde op huurbasis één seizoen voor FC Barcelona. Na Ajax en AC Milan verhuisde Davids naar Juventus. ‘De Oude Dame’ verhuurde de middenvelder in het seizoen 2003-2004 aan FC Barcelona. Zonder een prijs in Spanje vervolgde Davids zijn carrière bij Internazionale. Na één seizoen vertrok hij naar Tottenham Hotspur. Voordat Davids een punt zette achter zijn carrière volgde nog avonturen bij Ajax, Crystal Palace en FC Barnet.

Mark van Bommel (2005-2006)

Na meer dan 150 wedstrijden voor Fortuna Sittard en PSV tekende Mark van Bommel een contract bij FC Barcelona. Ondanks dat hij maar één seizoen voor FC Barcelona speelde won hij wel de Champions League, Primera Division en tweemaal de Spaanse Supercup. Na succesvolle jaren bij Bayern München en AC Milan keerde Van Bommel terug naar Nederland. Hier kwam de middenvelder nog één seizoen uit voor PSV.

Giovanni van Bronckhorst (2003-2007)

Giovanni van Bronckhorst vertrok in 1998 van Feyenoord naar Glasgow Rangers. Na drie seizoenen in Schotland vertrok de verdediger naar Arsenal, die hem in het seizoen 2003 verkocht aan FC Barcelona. Hier won de Rotterdammer samen met landgenoot Mark van Bommel de Champions League. Ook won hij zowel de Primera Division als de Spaanse Supercup tweemaal. Van Bronckhorst speelde tussen 2007 en 2010 nog voor Feyenoord alvorens hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Ibrahim Afellay (2011-2014)

Afellay verdiende in 2011 een transfer van PSV naar FC Barcelona. Met FC Barcelona won Afellay een Champions League, Primera Division en het wereldkampioenschap voor clubs. Maar veel speelde de middenvelder niet bij FC Barcelona. Na slechts 21 wedstrijden en verhuurperiodes aan Schalke 04 en Olympiakos vertrok hij naar Stoke City. Ibrahim Afellay staat nog steeds onder contract bij Stoke City.

Jasper Cillessen (2016-heden)

Zoals gezegd is Cillessen de enige Nederlander die momenteel voor FC Barcelona speelt. Na twee seizoenen bij NEC vertrok de doelman naar Ajax. Na zes jaar in dienst van de Amsterdammers maakte de sluitpost de in 2016 de overstap naar FC Barcelona. Veel speelt de doelman niet, maar met FC Barcelona maakt hij dit seizoen nog steeds kans op verschillende prijzen.