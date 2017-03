Leverkussen stelt Korkut aan als nieuwe trainer

Bayer Leverkussen heeft maandagmiddag Tayfun Korkut aangesteld als opvolger van de ontslagen Roger Schmidt. De 49-jarige Schmidt werd een dag eerder uit zijn leiden verlost in Leverkussen. Na de 6-2 oorwassing tegen Borussia Dortmund vond het bestuur het genoeg en stuurde de Duitser de laan uit.

Het seizoen van Bayer Leverkussen verloopt nog niet soepel, ondanks een overwintering in de Champions League staat Leverkussen na 23 wedstrijden met dertig punten op de negende plaats. In oktober werden die Welkself al uitgeschakeld in de PFB-Pokal door Sf Lotte. De Champions League was nog het enige redmiddel voor Schmidt, maar door een 2-4 nederlaag ziet het er niet naar uit dat Leverkussen door zal bekeren in de Champions League. Op de site van de club stelt woordvoerder Michael Schade dat het ontslag van Schmidt essentieel is om de sportieve doelstellingen van de club voor dit seizoen waar te maken.

Carrière Schmidt

Roger Schmidt begon zijn trainersloopbaan bij SC Preußen Münster. Na drie jaar werd hij aan het einde van het seizoen ontslagen wegens tegenvallende prestaties. Hierna was hij actief als trainer van SC Paderborn 07, maar na één jaar verliet hij de club al voor Red Bull Salzburg. Na drie jaar Red Bull Salzburg, één landstitel, ging Schmidt aan de slag als trainer van Bayer Leverkussen.

Opvolger

Voor zijn opvolger Tayfun Korkut wordt dit de tweede klus als hoofdtrainer. Na één jaar Hannover 96 te hebben getraind gaat Korkut nu aan de slag bij de huidige nummer negen van de Bundesliga. Verder was Korkut goed voor 48 interlands voor Turkije.