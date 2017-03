Top 10: Spelers met de meeste wedstrijden in de Champions League

Gisteravond stond de Champions League wedstrijd tussen Juventus en FC Porto op het programma. Voor Iker Casillas was dit zijn 164e wedstrijd in het miljoenenbal. Dat de doelman hiermee een record in handen heeft, was al langer duidelijk. Maar welke andere voetballers komen in de buurt van het memorabele aantal van Iker Casillas? Lees hier de top 10 van spelers met de meeste optredens in de Champions League.

9. Andrés Iniesta (120 wedstrijden)

De Spanjaard Andrés Iniesta speelde al zijn 120 wedstrijden voor dezelfde club, namelijk FC Barcelona. De middenvelder won de Champions League vier keer. In de seizoenen 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 en 2014-2015 mocht hij de beker omhoog houden.

9. Roberto Carlos (120 wedstrijden)

De Braziliaan Roberto Carlos speelde, net als Iniesta, 120 wedstrijden in het miljoenenbal. De linksback kwam uit voor veel verschillende clubs, maar alleen voor Real Madrid en Fenerbahçe speelde hij in de Champions League. Met Real Madrid wist hij het toernooi maar liefst drie keer te winnen, namelijk in de seizoenen 1997-1998, 1999-2000 en in 2001-2002.

8. Paul Scholes (124 wedstrijden)

Op nummer acht vinden we de Engelsman Paul Scholes. Aangezien Scholes zijn hele carrière bij Manchester United speelde, waren al zijn Champions League optredens uiteraard voor die club. Hij wist in de seizoenen 1998-1999 en 2007-2008 het toernooi te winnen.

7. Clarence Seedorf (125 wedstrijden)

Clarence Seedorf is de enige Nederlander in het rijtje. Seedorf speelde met AC Milan maar liefst 89 wedstrijden in de Champions League. Daarnaast speelde hij ook nog voor Ajax en Real Madrid in het toernooi. Met Ajax en Real Madrid won hij het toernooi één keer. Met AC Milan wist hij het miljoenenbal zelfs twee keer te winnen.

5. Cristiano Ronaldo (135 wedstrijden)

Op nummer zes staat misschien wel de grootste uitdager van Iker Casillas, namelijk Ronaldo. De Portugees speelde tot op heden 135 wedstrijden in de Champions League. In die 135 wedstrijden wist de aanvaller 95 keer te scoren. Hiermee is Ronaldo de topscorer allertijden van het toernooi. Hij won de Champions League al drie keer, namelijk één keer met Manchester United en twee keer met Real Madrid.

5. Paolo Maldini (135 wedstrijden)

Net als Iniesta en Paul Scholes speelde ook Paolo Maldini zijn hele carrière bij dezelfde club. Maldini kwam in de Champions League 135 keer in actie voor AC Milan. De Italiaan won de Europacup I/Champions League vijf keer. Twee keer mocht Maldini als aanvoerder de ‘cup met de grote oren’ in ontvangst nemen.

4. Raúl (142 wedstrijden)

Raúl wist met zijn Champions League wedstrijden voor Real Madrid en Schalke 04 de top drie net niet te bereiken. Maar met 142 wedstrijden kan de Spanjaard zeker tevreden zijn. Bij de topscorers van het toernooi staat de aanvaller wel in de top drie. Met 71 doelpunten moet hij alleen Ronaldo en Messi voor zich dulden. Daarnaast wist hij met Real Madrid het toernooi drie keer te winnen.

3. Ryan Giggs (145 wedstrijden)

Ryan Giggs speelde net als Paul Scholes zijn hele carrière voor Manchester United. In zijn jaren bij ‘The Mancunians’ speelde Giggs 145 wedstrijden in de Champions League. Twee keer wist de Welshman het toernooi te winnen, namelijk in de seizoenen 1998-1999 en 2007-2008.

2. Xavi Hernández (151 wedstrijden)

Xavi en Casillas zijn tot op heden de enigen die meer dan 150 wedstrijden in de Champions League speelden. Nummer twee Xavi, die momenteel op 151 wedstrijden staat, kwam alleen namens Barcelona in actie in het toernooi. Hij wist het miljoenenbal in de seizoenen 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 en 2014-2015 winnend af te sluiten.

1. Iker Casillas (164 wedstrijden)

Met 164 Champions League wedstrijden is Iker Casillas de recordhouder. Van die 162 wedstrijden waren er 150 in het shirt van Real Madrid. De overige 14 waren in voor de club waar de Spanjaard momenteel speelt, FC Porto. Casillas won tot op heden het toernooi drie keer. Met Real Madrid won de doelman het toernooi in de seizoenen 1999-2000, 2001-2002 en 2013-2014.

Foto’s: Pro Shots