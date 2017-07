De laatste tien: Duurste Franse spelers

Gisteren was dan eindelijk de kogel door de kerk: Alexandre Lacazette maakte de overstap van Olympique Lyon naar Arsenal. Met deze transfer zou ongeveer 53 miljoen euro zijn gemoeid. Hierdoor wordt Lacazette in één klap de op één na duurste Fransman aller tijden. Welke spelers maken de top tien compleet?

Kevin Gameiro, 32 miljoen

Kevin Gameiro maakte in 2016 de overstap van Sevilla naar Atletico Madrid. De club uit de Spaanse hoofdstad maakte 32 miljoen euro over naar Sevilla. De aanvaller werd beloond na een fabelachtig seizoen met Sevilla waarmee hij de Europa Cup won. Het bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 37 miljoen euro.

Nicolas Anelka 34,5 miljoen

Nicolas Anelka maakte in 2000 de overstap van het grote Real Madrid naar Paris Saint-Germain. Bij de Franse club maakte Anelka ook zijn debuut in het prof voetbal. De aanvaller versleet verder in zijn carrière tal van clubs.

Morgan Schneiderlin, 35 miljoen

Morgan Schneiderlin maakte in 2015 de overstap van Southampton naar Manchester United. Bij Southampton was Schneiderlin een onbetwiste basisspeler en vele vonden het een logische stap van de middenvelder, maar de overstap pakte echter totaal verkeerd uit. Na twee seizoen vertrok de controleur door de achterdeur naar Everton, waar hij momenteel weer geregeld in de basis verschijnt.

Karim Benzema, 35 miljoen

In 2009 maakte Karim Benzema de overstap van Olympique Lyon naar Real Madrid. Momenteel is de aanvaller onderdeel van het beruchte trio BBC, maar er klinken steeds meer geluiden van een vertrek. Echter heeft Benzema nog altijd zijn basisplek weten te behouden. Ook toen Real Madrid besloot Alvaro Morata terug te halen.

Nicolas Anelka, 35 miljoen

De tweede keer dat Anelka in deze lijst te vinden is. Twee jaar voor zijn overstap van Real Madrid naar PSG maakte hij de overstap van Arsenal naar Real Madrid. De club uit de Spaanse hoofdstad had 35 miljoen euro over voor de aanvaller. De club liet de toen talentvolle speler gaan wegens te hoge salariseisen.

N’Golo Kante, 35,8 miljoen

N’Golo Kante werd twee seizoen geleden nog kampioen met Leicester City en was een onmisbare schakel in de formatie van Claudio Ranieri. Veel clubs hadden interesse in de kleine kilometervreter, maar Chelsea kwam als winnaar uit de bus. Afgelopen seizoen werd Kante nogmaals kampioen van Engeland.

Liliam Thuram, 41,5 miljoen

In 2001 maakte Liliam Thuram de overstap van Parma naar Juventus voor 41,5 miljoen euro. De verdediger, die tot sommige als beste rechtsback allertijden gezien wordt, speelde vijf jaar voor Juventus. Bij het omkoopschandaal, waardoor Juventus naar de Serie B moet gaan, vertrek Thuram naar FC Barcelona.

Anthony Martial, 50 miljoen

In 2015 schokte Manchester United de wereld eventjes door 50 miljoen euro voor een tiener te betalen. Het ging om de toen 19-jarige Anthony Martial. De aanvaller heeft tot op heden nog niet aan de torenhoge verwachtingen kunnen voldoen, maar dat de speler talent heeft staat vast. Door eventuele bonussen kan het bedrag met nog 30 miljoen euro oplopen tot 80 miljoen(!) euro. Dat zou hem de duurste Fransman ooit maken.

Alexandre Lacazette, 53 miljoen

Gisteren werd het dan officieel bekend gemaakt. Alexandre Lacazette is officieel een Arsenal-speler. De oud-aanvaller van Olympique Lyon werd na weer een fantastisch seizoen beloond met een transfer naar de Premier League. Met 53 miljoen is Lacazette de duurste aankoop van Arsenal ooit en dit zal veel verwachtingen met zich meebrengen. Zal Lacazette deze verwachtingen waarmaken?

Zinedine Zidane, 73,5 miloen

In 2001 maakte Zinedine Zidane de overstap van Juventus naar Real Madrid voor 73,5 miljoen euro. Dit was toen een recordbedrag en dit record zou nog lang blijven staan. De middenvelder is nog altijd de duurste Fransman allertijden, maar of dat nog lang zal duren met de huidige prijzen is nog maar de vraag.

