Kwartfinale Youth League alweer eindstation Ajax

Woensdagmiddag trof Ajax O19 Real Madrid O19 in Madrid. Doordat Ajax Dynamo Moskou wist uit te schakelen en Real Madrid Monaco in de achtste finales kruisten de twee jeugdteams elkaar in de kwartfinale. De kwartfinale bleek vorig jaar het eindstation voor de Amsterdammers. Toen bleek Chelsea te sterk. Ajax O19 moet overigens Matthijs de ligt missen. Hij is met het elftal van Peter Bosz naar Kopenhagen afgereisd.

Ajax begon niet goed aan de wedstrijd. Real Madrid had nog geen vijf minuten nodig om de stand op het scorebord te veranderen. Dani Gómez schoot van dichtbij het leer achter doelman Stan van Bladeren. Met Kluivert, Eiting en Sierhuis in de basis ging Ajax opzoek naar de gelijkmaker. Het elftal van Aron Winter kwam steeds beter in de wedstrijd. Het was voornamelijk Justin Kluivert die gevaar stichtte in de Madrileense defensie, maar hij kon spits Kaj Sierhuis maar moeilijk bereiken. Verder dan een schot van Noa Lang kwam Ajax niet bij het doel van Real Madrid. Aan de andere kant was het weer Gómez die van zich liet gelden, maar ook dit was uiteindelijke ongevaarlijk.

Na rust gaf Aron winter ze maar één opdracht mee: maak die gelijkmaker en krijg er geen tegen. Het was juist Madrid dat het heft in handen nam en via Albert Rubio een knalhard schot op de lat vuurde. Toch was het Ajax dat langszij kwam na twintig minuten. Lang stond precies op de juiste plek om een vrije trap mooi binnen te schieten. Ajax had via Danny Bakker en de gevaarlijke Kluivert nog wat kleine kansjes, maar het moest toch zijn meerdere erkennen in de Madrileense formatie. Dani de Wit maakte een overduidelijk handsbal en de scheidsrechter wees terecht naar de stip. Alex Martijn ging achter de bal staan en stuurde Van Bladeren de verkeerde hoek in. Ajax probeerde met man en macht nog de gelijkmaker te forceren, maar helaas bleek Real Madrid toch te sterk.