Oranje elftal met niet-opgeroepen internationals

Bondscoach Danny Blind heeft veel kritiek gekregen op de keuze om de pas 17-jarige Matthijs de Ligt te selecteren voor het grote Oranje. Welke opties had Blind eigenlijk verder nog? Want de spoeling leek toch aardig dun in de achterhoede van Oranje. Voetbal Online zet een elftal in elkaar wat niet geselecteerd is voor Oranje. Het speelt, natuurlijk, via de Hollandse school 4-3-3.

Doel: Maarten Stekelenburg (56 interlands)

Na Edwin van der Sar leek Oranje voor de komende jaren wel goed te zitten met de doelman. Maarten Stekelenburg was namelijk vaste doelman bij Ajax en maakte hier wekelijks indruk, maar na zijn transfer naar AS Roma is zijn carrière niet ervan geworden wat iedereen gehoopt heeft. Aan het begin van het seizoen haalde Ronald Koeman hem naar Everton en begon hier sterk en haalde hiermee Oranje. Inmiddels zit hij weer op de bank en kreeg geen uitnodiging van Danny Blind.

Rechtsback: Paul Verhaegh (3 interlands)

Paul Verhaegh werd door voormalig-bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor het WK in 2014. Hier maakte hij ook minuten. Verder dan drie wedstrijdjes voor Oranje kwam de rechtsback niet, wat toch gek is voor de aanvoerder van een middenmoter in de Bundesliga.

Centrale verdediger: Nathan Aké (0 interlands)

Nathan Aké werd in het begin van het seizoen uitgeleend aan Watford. Dit deed hij zo goed dat Chelsea hem in de winterstop terughaalde naar Londen. Hier heeft hij onder Antonio Conte nog geen vaste basisplek weten te veroveren, maar Aké maakt toch geregeld zijn minuten in het eerste elftal van Chelsea. Dat hij geen basisplek heeft zou niet mogen uitmaken, want Vincent Janssen maakt ook amper minuten meer bij Tottenham Hotspur.

Centrale verdediger: Stefano Denswil (0 interlands)

Er wordt weleens gezegd over Nederlandse bondscoaches gezegd dat ze nooit omkijken naar de Belgische competitie. Één van de slachtoffers hiervan is Stefano Denswil. Denswil heeft een vaste plek in de verdediging van Club Brugge. Mede omdat er toch een probleem is ontstaan in de verdediging door de vele blessures had menig voetbalsupporter toch graag Denswil in Oranje willen zien spelen.

Linksback: Marvin Zeegelaar (0 interlands)

Bij de vorige definitieve selectie zat Marvin Zeegelaar wel, ondanks niet in de voorselectie te zijn opgenomen. Nu zit hij er helaas niet bij. Wat toch vreemd is voor iemand die, net zoals Dost, een basisplek heeft bij een topclub in Portugal. Danny Blind heeft ook geen één échte linksback opgeroepen.

Rechtermiddenvelder: Ruud Vormer (0 interlands)

Ruud Vormer is ook de dupe van dat de bondscoaches niet omkijken naar België. In de zomer van 2014 nam Club Brugge Vormer over van Feyenoord. Al snel veroverde hij een basisplek en is die sindsdien niet kwijtgeraakt. Wekelijks maakt de middenvelder indruk op de Belgische velden, maar dit heeft nog niet geleid tot een uitnodiging voor het Nederlands elftal, wat de nodige wenkbrauwen doet fronsen in België.

Verdedigende middenvelder: Marten de Roon (1 interland)

Marten de Roon heeft een basisplek bij een Premier League club. Wat moet eigenlijk al genoeg te zijn om in de basis te starten toch?! Danny Blind koos anders en riep de controlerende middenvelder niet op. Ondanks dat hij het hele seizoen al goed presteert. Voor zijn tijd in Engeland, bij Middlesbrough, speelde hij één seizoen voor Atalanta Bergamo, waar hij waanzinnig goed presteerde. Ondanks de interesse van onder andere AC Milan en Napoli koos De Roon voor de Premier League. Afgelopen weekend kreeg hij nog de nodige complimenten van uitgerekend José Mourinho.

Linkermiddenvelder: Ibrahim Afellay (53 interlands)

Misschien is het logisch dat Ibrahim Afellay niet is opgeroepen. Hij is tenslotte net hersteld van een zware blessure die hem negen maanden aan de kant hield, maar Afellay heeft zijn rentree alweer bijna drie maanden geleden gemaakt. De ervaring die Afellay heeft kan toch de doorslag geven. De Marokkaanse Nederlander speelt toch op hoog niveau in de Premier League bij Stoke City.

Rechstbuiten: Luciano Narsingh (19 interlands)

Luciano Narsingh is een echte rechtsbuiten en kan de voorzetten verzorgen voor de spits in dit elftal. Narsingh speelt met grote regelmaat bij Swansea City. Bij PSV zat de rechtsbuiten bijna altijd bij de selectie, maar nu niet.

Spits: Robin van Persie (101 interlands)

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal valt al een tijd buiten de boot. Danny Blind wilt de jeugd de kans geven, maar Robin van Persie scoort nog altijd met grote regelmaat zijn goals voor Fenerbahçe. De spits heeft nooit aangegeven klaar te zijn met het Nederlands elftal, dus hij kan nog steeds opgeroepen worden.

Linksbuiten: Ryan Babel (42 interlands)

Het jeugdproduct van Ajax speelt tegenwoordig zijn wedstrijden bij Besiktas en heeft een basisplek in Turkije. Onlangs scoorde Babel nog in de achtste finale van de Europa League, waarna zijn team, net als Ajax, de laatste acht van het toernooi bereikte.

Eervolle vermeldingen: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Eljero Elia (Feyenoord), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Gregory van der Wiel (Fenerbahçe), Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg)

Foto’s: Pro Shots