Spelers voor de top drie: Büttner, Van Leer & Ødegaard

In Spelers voor de top drie licht Voetbal Online drie spelers uit die volgens ons de overstap naar de top drie in Nederland kunnen maken. Vandaag bespreken we Alexander Büttner, Benjamin van Leer en Martin Ødegaard. Büttner en Ødegaard hebben bij al gespeeld bij grote clubs als Manchester United en Real Madrid. Van Leer blinkt dit seizoen uit in het doel van Roda JC door enkele mooie redding te laten zien.

Alexander Büttner (Vitesse).

Büttner is één van de laatste aankopen van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Na een periode waarin de linksback veel indrukte maakte bij Vitesse was Ferguson overtuigd om hem naar Engeland te halen. Op 15 september maakte Büttner zijn debuut voor United en scoorde ook nog eens! De Nederlander kwam echter niet verder dan 13 wedstrijden voor United en vertrok na twee jaar naar Dinamo Moskou. Doordat hij één van de grootverdieners was in Rusland moest hij opzoek naar een andere club. Anderlecht bood vorig seizoen uitkomst en huurde hem een half jaar. Sinds begin van het huidige seizoen in Büttner transfervrij teruggekeerd naar Vitesse. Voorlopig maakt hij zijn minuten voor Jong Vitesse, maar als Büttner eenmaal fit is zal hij de speler zijn die een belangrijke rol op de linkerflank van de Arnhemmers. Büttner heeft bewezen in staat te zijn om voor topclubs te spelen buiten Nederland. Misschien een optie voor Ajax om een échte linksback te halen?

Benjamin van Leer (Roda JC).

Het voormalig-jeugdproduct van PSV is de vaste doelman van de Limburgers. Door een blessure van Bram Verbist kreeg Van Leer de kans in het doel en nam deze kans met beide handen aan. Aan de hand van de doelman is Roda dat jaar gepromoveerd naar de Eredivisie. Waar Van Leer vorig seizoen al een redelijke indruk gemaakt te hebben is hij dit jaar echt één van de blikvangers van de Limburgse formatie. Waar de verdediging dit seizoen soms een wankelende indruk maakt is Van Leer daarentegen een betrouwbare sluitpost gebleken. Misschien is een stap naar de top drie wat te hoog gegrepen, maar wij zien Benjamin van Leer graag een stap hogerop maken.

Martin Ødegaard (sc Heerenveen, gehuurd van Real Madrid).

Hét transfernieuws van afgelopen winter in Nederland: Martin Ødegaard naar sc Heerenveen. Heerenveen heeft geweldig stunt met de komst van het toptalent van Real Madrid. De middenvelder wordt anderhalf jaar gehuurd van de Spanjaarden. Ødegaard heeft het record van jongste debutant in de Noorse competitie, Noors nationaal elftal en jongste debutant voor Real Madrid. De verwachtingen rondom Ødegaard zijn wat getemperd door trainer Jurgen Streppel. De aanvallende middenvelder wordt rustig gebracht en heeft tot nu toe nog niet echt kunnen imponeren, wat wel ten koste gaat van jeugdproduct Pelle van Amersfoort. Heeft Martin Ødegaard te laag gekozen voor Heerenveen? Hij had ook mooi gestaan bij Feyenoord of Ajax.