Uitgelicht: De tussenstand Gouden Schoen

Bas Dost is dit seizoen aardig op dreef. In zijn eerste seizoen voor Sporting Lissabon maakte hij al 24 doelpunten! Dit leverde hem onlangs de eerste plaats op in de tussenstand om de Gouden Schoen, de topscorer van Europa. Inmiddels is Messi hem gepasseerd, maar als Dost zo door blijft gaan zou de Nederlander zomaar eens de Gouden Schoen kunnen winnen van onder andere Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Luis Suárez.

Lionel Messi (25 doelpunten)

Eentje die altijd om de Gouden Schoen mee doet is Lionel Messi. Niet voor niks heeft Messi al drie keer de Gouden Schoen gewonnen. Of de Argentijnse superster dit seizoen de Gouden Schoen zal winnen wordt lastig. Hij wordt op de voet gezeten door onze eigen Bas Dost.

Bas Dost (24 doelpunten)

Bas Dost wist het net altijd al aardig te vinden, maar sinds zijn overstap van VFL Wolfburg naar Sporting Lissabon is Dost helemaal los. Het ene doelpunt na het andere doelpunt vliegt erin. Zal de Nederlandse spits weer de eerste Nederlandse Gouden Schoen winnaar zijn sinds Roy Makaay hem wist te winnen in het seizoen 2002/2003?

Pierre-Emerick Aubameyang (23 doelpunten)

Pierre-Emerick Aubameyang is dit seizoen ook weer goed op dreef. Vorig seizoen kwam in heel het seizoen tot 25 doelpunten, dus dit seizoen is de pijnsnelle aanvaller van Borussia Dortmund een stuk scherper dan vorig jaar. Twee doelpunten achter Lionel Messi maakt Aubameyang zeer zeker niet kansloos.

Luis Suárez (22 doelpunten)

Luis Suárez won vorig jaar de Gouden Schoen. Toen scoorde de Uruguayaan 40 doelpunten. Dit seizoen is de spits beduidend minder scherp, maar als Suárez het eenmaal op zijn heupen krijgt is er geen houden meer aan.

Andrea Belotti (22 doelpunten)

Een wellicht wat onbekende naam tussen al deze grote supersterren. Dit seizoen is de echte doorbraak van Andrea Belotti. Met 22 doelpunten voert hij de topscorerslijst aan in Italië. Geïnteresseerde clubs zouden honderd miljoen (!) moeten betalen voor de diensten van de Italiaan.

Anthony Modeste (22 doelpunten)

Nog een onbekende naam in deze lijst met topschutters. Anthony Modeste scoorde dit seizoen al 22 doelpunten in 25 wedstrijden voor FC Köln. Dit levert de spits een plekje op de topscorerslijst van de Bundesliga boven Müller, Gómez en Lewandowski.

Robert Lewandowski (21 doelpunten)

De derde speler uit de lijst uit de Bundesliga. Robert Lewandowski heeft zich in zijn tijd gemanifesteerd tot één van de gevaarlijkste spitsen ter wereld. Niet voor niks nam Bayern München hem in 2014 over. Eenmaal gearriveerd in München ging de Pool gewoon verder waar het was gebleven: scoren. En Veel.

Romelu Lukaku (21 doelpunten)

Romelu Lukaku is weer helemaal opgeleefd na zijn vertrek bij Chelsea. Het voormalig toptalent van Anderlecht scoorde aan de lopende band op huurbasis voor West Brom Albion. Bij Everton is Lukaku tot één van de meest scorende spitsen in de Premier League gegroeid.

Edin Dzeko (21 doelpunten)

De Bosnier is dit seizoen weer helemaal opgeleefd. Na een minder eerste seizoen voor AS Roma weet Edin Dzeko het net weer vaak te laten bollen. Dzeko lijkt nog niet uit gescoord, dus hij zal zeker een gooi willen doen naar de Gouden Schoen.

Edison Cavani (27 doelpunten)

De eigenlijke topscorer van Europa is Edison Cavani, maar doordat doelpunten in de Ligue 1 maar anderhalve punt opleveren (en die van de andere competities twee punten) staat Cavani op 40,5 punten. Desondanks is het een knappe prestatie om 27 doelpunten te maken in de Franse competitie.

