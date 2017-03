Elftal van toen: Manchester United in de Champions League finale in 2008

Op 21 mei 2008 stond de Champions League-finale tussen Manchester United en Chelsea op het programma. Manchester United kwam via Cristiano Ronaldo op een 1-0 voorsprong, maar Frank Lampard wist de stand weer gelijk te trekken. Na een zenuwslopende penaltyreeks bleek Manchester United uiteindelijk de sterkste. Maar hoe vervolgde de carrières van het winnende basiselftal zich?

Doelman: Edwin van der Sar

Edwin van der Sar was de grote man van de avond. De Nederlandse doelman besliste namelijk de wedstrijd door de strafschop van Nicolas Anelka te stoppen. Na de Champions League-winst bleef Van der Sar nog drie seizoenen bij Manchester United. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 28 mei 2011 tegen FC Barcelona in de 1-3 verloren Champions League-finale. Momenteel is hij algemeen directeur bij Ajax.

Rechtsachter: Wes Brown

Ook rechtsachter Wes Brown bleef nog drie seizoenen bij Manchester United. Daarna koos Brown, na 15 seizoenen bij Manchester United, voor een avontuur bij Sunderland. Na vijf seizoenen onder contract bij ‘The Black Cats’, tekende Brown afgelopen zomer een contract bij Blackburn Rovers. Hier is de inmiddels 37-jarige verdediger bezig aan een van zijn laatste seizoenen in het profvoetbal.

Centrale verdediger: Rio Ferdinand

Ook Rio Ferdinand vertrok niet nadat hij de Champions League had gewonnen. De Engelsman bleef bij Manchester United tot het einde van het seizoen 2013-2014. Daarna speelde hij nog één seizoen bij Queens Park Rangers voordat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Centrale verdediger: Nemanja Vidić

Nadat Nemanja Vidić met Manchester United de Champions League won, bleef de verdediger nog een aantal seizoenen in Manchester. Hij speelde de laatste twee jaar van zijn carrière bij Internazionale. Op 29 januari 2016 verklaarde hij te stoppen met voetbal.

Linksachter: Patrice Evra

Patrice Evra was ook na de Champions League-winst nog jaren lang de vaste linksachter van Manchester United. Hij verliet Manchester United in 2014 voor Juventus. Na twee en een half jaar in Turijn keerde Evra terug naar Frankrijk om te gaan spelen bij Olympique Marseille. Hier speelt de verdediger momenteel nog steeds.

Centrale middenvelder: Paul Scholes

Voor Paul Scholes was dit de tweede keer dat hij de Champions League won. Eerder won hij het miljoenenbal ook al in het seizoen 1998-1999. De middenvelder was nog jarenlang een sterkhouder op het middenveld van Manchester United, maar op 12 mei 2013 maakte hij bekend definitief te stoppen.

Centrale middenvelder: Michael Carrick

Michael Carrick veranderde na de Champions League-winst niet meer van club. De middenvelder heeft momenteel bijna 300 wedstrijden gespeeld voor Manchester United. Het lijkt er echter op dat Carrick aan zijn laatste seizoen bezig is in Manchester. De club legt namelijk geen nieuw contract op tafel.

Rechtsbuiten: Owen Hargreaves

Voor Owen Hargreaves was het seizoen 2007-2008 het eerste seizoen in dienst van Manchester United. Na zijn overstap van Bayern München won hij dus in zijn eerste seizoen bij Manchester United de Champions League. Hargreaves speelde in totaal vier seizoenen voor de club. Hij speelde daarna nog één seizoen voor stadsgenoot Manchester City, alvorens hij zijn voetbalschoenen opborg.

Spits: Wayne Rooney

Net als Michael Carrick speelt Wayne Rooney ook nog steeds bij Manchester United. De inmiddels 31-jarige aanvaller lijkt nog lang niet te denken aan stoppen. Hij wist de Champions League na 2008 nooit meer te winnen. Wel was hij, net als Michael Carrick, in de seizoenen 2008-2009 en 2010-2011 runner-up.

Spits: Carlos Tévez

Carlos Tévez stapte één seizoen later over naar rivaal Manchester City. Hier speelde de aanvaller vier seizoenen. Na nog twee seizoenen bij Juventus keerde Tévez in 2015 terug naar Argentinië. In december 2016 werd bekend dat de Argentijn voor zo’n 84 miljoen euro naar China zou verkassen om te gaan spelen bij Shanghai Shenhua. Daar staat de aanvaller momenteel nog steeds onder contract.

Linksbuiten: Cristiano Ronaldo

Wat er met Cristiano Ronaldo is gebeurd, dat weet iedereen. Momenteel verbreekt hij met regelmaat een record en wint vele prijzen. Na de Champions League-winst met Manchester United, won hij het miljoenenbal ook nog twee keer met zijn huidige werkgever Real Madrid.

Foto’s: Pro Shots