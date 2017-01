Alex Pastoor naar PSV als vervanger van Cocu?

Alex Pastoor denkt dat hij klaar is voor een volgende stap. De trainer van Sparta Rotterdam gaf in een interview aan dat hij binnenkort denkt aan een overstap naar een grotere club, als bijvoorbeeld PSV.

“Bij elke club moet de afweging zijn of een trainer een visie en een werkwijze heeft die bij de club passen. En nog belangrijker: of hij de club verder kan helpen. Of hij kan samenwerken met andere mensen, waardoor de organisatie versterkt wordt. Of ik klaar zou zijn voor een club als PSV? Dat denk ik wel”, aldus Pastoor.

“De kern van het werk blijft hetzelfde: proberen een team structureel te ontwikkelen. Alleen leg je bij een topclub andere accenten dan bij een club als Sparta. De spelersgroep bij Sparta is onervaren. Daar ga je anders mee om dan met ervaren spelers die ook nog eens miljonair zijn.”