E-Divisie: De Game competitie van de Eredivisie

De Eredivisie lanceert een volledig nieuwe competitie voor Eredivisie-clubs, naast de reguliere competitie: de E-Divisie. Dat wordt woensdagmiddag naar buiten gebracht.

Binnen de E-Divisie gaan eSporters van de achttien Eredivisie-clubs de strijd met elkaar aan om het kampioenschap in FIFA 17 Ultimate Team. De competitie gaat op 6 februari van start en is via Twitch, YouTube en FOX Sports te volgen.

“De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren”, vertelt Alex Tielbeke, directeur van de Eredivisie CV. “Voor de clubs is het een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en gezamenlijk nieuwe content te creëren. Daarnaast zal de E-Divisie op termijn gaan zorgen voor een nog mooiere beleving van Eredivisie voetbal in stadions.”