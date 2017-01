PSV hoopt 25 miljoen euro te krijgen voor middenvelder

PSV heeft deze winter al enkele spelers laten gaan. De Eindhovenaren zagen onder andere Luciano Narsingh vertrekken en lijken nu ook Davy Pröpper te verliezen. Echter, zouden ze naar verwachting 25 miljoen euro mogen verwachten voor de middenvelder die net een jaar in Eindhoven speelt.

Pröpper speelde afgelopen zaterdag met PSV nog tegen Heracles, tegen zijn broertje Robin, en prompt scoorde hij de winnende. Waar zal de volgende ontmoeting plaatsvinden? “Ik heb in ieder geval geen plannen om die kant op te gaan. En met Davy is het ook nog niet zover”, lacht Robin Pröpper tegenover De Telegraaf, wijzend naar de Russische interesse.

Henk van Stee volgt Davy Pröpper al langer. Hij was tot afgelopen zomer ook technisch directeur van Zenit. “Hij zit al geruime tijd bij de topdrie van spelers die Zenit heel graag erbij wil hebben. De scouting was altijd lovend over hem. Zelfs al in de tijd dat we met Zenit geprobeerd hebben om Georginio Wijnaldum van PSV over te nemen stond Pröpper op de lijst bij ons”, geeft Van Stee aan.