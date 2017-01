Roda JC heeft zesde versterking binnen

Roda JC is aardig actief op de transfermarkt. De ploeg wist afgelopen weekend met 4-0 te winnen en lijkt nu nog een overwinning te boeken, maar dan op de transfermarkt. Mohamed El Makrini staat in de serieuze belangstelling van de Limburgers en is inmiddels officieel aangekondigd als nieuwe versterking.

Dat meldt het Deense TV3. El Makrini, oud-speler van SC Cambuur en FC Den Bosch, is nu nog actief voor Odense BK. Voor die club is hij vaste basisspeler, maar toch lijkt het erop dat hij vertrekt. Roda JC zou hem een contract hebben voorgehouden waardoor hij per direct de terugkeer naar Nederland wil maken.

Eerder deze maand veegde Odense nog een bod van een club uit Saudi-Arabië van tafel, maar voor de interesse van Roda zijn beide partijen alsnog bezweken. Dit seizoen speelde El Makrini zestien wedstrijden voor Odense, telkens als basisspeler. Vorig seizoen kwam hij tot dertig wedstrijden bij de Denen, die hem in de zomer van 2015 overnamen van Cambuur. De laatste twee seizoenen in Leeuwarden speelde El Makrini 64 Eredivisie-wedstrijden.