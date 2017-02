Terugblik: De laatste 10 edities van Feyenoord – PSV in de Eredivisie

Komende zondag is het zover. Dan neemt koploper Feyenoord het in eigen huis op tegen PSV. Dat dit een geweldig affiche is, mag duidelijk zijn. Als koploper kunnen we Feyenoord wel bestempelen als favoriet. Maar hoe ging het ook alweer tijdens de afgelopen edities? Wij zetten de tien laatste Eredivisie edities op een rij.

1-1 (2006-2007)

Op tweede kerstdag in 2006 bleef het duel tussen Feyenoord en PSV onbeslist. Nadat Philip Cocu, de huidige coach van PSV, voor de 0-1 had gezorgd bracht Angelos Charisteas de Rotterdamse club weer op gelijke hoogte. Uiteindelijk bleek dit ook de eindstand te zijn.

0-1 (2007-2008)

Een seizoen later was er wel een winnaar. Otman Bakkal was de enige die een doelpunt wist te maken. Door zijn goal nam PSV de punten mee naar Eindhoven. Later speelde de middenvelder nog twee seizoenen voor Feyenoord.

1-0 (2008-2009)

Op 15 maart 2009 werd er ook maar één keer gescoord. Dit maal was het Feyenoord dat aan het langste eind trok. Leroy Fer maakten in de 72e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

1-3 (2009-2010)

Op 20 september 2009 won PSV overtuigend in de Kuip. Danny Koevermans was de man die twee keer scoorde en zo voor een 0-2 voorsprong zorgde. Andwele Slory kon nog iets terug doen, maar net als twee jaar eerder wist Otman Bakkal voor PSV te scoren in de Kuip. Hij zorgde voor de 1-3 eindstand.

3-1 (2010-2011)

Een jaar later waren de rollen omgedraaid. Toen was het Feyenoord dat de wedstrijd met 3-1 won. Georginio Wijnaldum zette Feyenoord na 27 minuten op een 1-0 voorsprong. PSV moest, wegens een rode kaart van Engelaar, na 53 minuten door met tien man. Desondanks wist Toivonen toch de 1-1 te maken. Maar later waren het Wijnaldum en Castaignos die zorgde voor de 3-1 uitslag. Doelpuntenmaker Georginio Wijnaldum maakte aan het einde van dat seizoen de overstap naar tegenstander PSV.

2-0 (2011-2012)

In 2011 was het opnieuw Feyenoord die de drie punten in eigen huis hield. Cisse bezorgde Feyenoord voor rust de 1-0. Vijf minuten na rust was het Ruben Schaken die de 2-0 maakte en de eindstand bepaalde.

2-1 (2012-2013)

Een seizoen later scoorde Ruben Schaken opnieuw. Na de 0-1 van Lens, wist hij de thuisploeg weer op gelijke hoogte te schieten. Graziano Pelle bracht de Kuip tot ontploffing, door de 2-1 binnen te schieten. Dit bleek ook de eindstand van de wedstrijd te zijn.

3-1 (2013-2014)

Deze editie was het opnieuw Feyenoord die won. Adam Maher zette PSV op een 0-1 voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft was het Jean Paul Boëtius die Feyenoord op gelijke hoogte bracht. Graziano Pelle werd de grote man die middag. Ondanks een gemiste penalty scoorde hij twee keer en bepaalde de eindstand op 3-1.

2-1 (2014-2015)

Twee seizoenen geleden was iemand anders de grote man in de Kuip. De kleine Anass Achahbar wist met twee fraaie goals de punten opnieuw in Rotterdam te houden. Memphis Depay maakte het enige doelpunt voor de bezoekers.

0-2 (2015-2016)

Moreno en Narsingh zijn degene die afgelopen seizoen de eindstand bepaalden. Moreno maakte vlak na rust de 0-1. Narsingh zorgde vijf minuten voor tijd voor de 0-2.