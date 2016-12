Veltman Chagrijnig op Rivaal: ”Hoef hem niet te spreken!”

Met een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord gaat Ajax de winterstop in. Joël Veltman is dan ook niet gelukkig met het verloop van de eerste seizoenshelft, vertelt hij in gesprek met Metro.

“Dit gelijke spel maakt de nederlaag tegen FC Twente nog iets zuurder. We hadden het tegen PSV een klein beetje goed kunnen maken. Maar dat doen we dus niet. Heel jammer”, vervolgt de Oranje-international, die uitgerekend oud-Ajacied Siem de Jong namens PSV zag scoren in de Arena. “Siem is een goeie jongen. Maar ik hoef hem even niet te spreken, hij mag van mij lekker op vakantie.”