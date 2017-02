Virtuele innovatie bij topper Feyenoord – PSV op Fox Sports

Fox Sports zal tijdens de kraker tussen Feyenoord en PSV van komende zondag experimenteren met een virtuele camera. De virtuele beelden zijn live te bekijken via het online kanaal Fox Sports 7. Hiermee wil de zender kijkers in staat stellen om de wedstrijd te beleven vanuit elke mogelijke positie op het veld. Daarnaast is de wedstrijd uiteraard ook te zien via de reguliere tv-registratie.

Met de virtuele live-registratie laat Fox Sports merken graag in te spelen op innovatie. Het is namelijk niet de eerste keer dat Fox Sports extra spektakel aan de wedstrijd toevoegt. De zender was bij Feyenoord – Ajax al wereldnieuws toen een cameraman uit een helikopter sprong om de wedstrijdbal af te leveren.

Henk van Meerkerk, Hoofd Productie Fox Sports is positief over de ontwikkeling. ‘’Het biedt een toegevoegde waarde voor onze Fox Sports-analisten die de wedstrijd in de studio nabespreken. Maar het draait natuurlijk om de extra beleving bij de mensen thuis.’’ De mensen die thuis op de bank kijken kunnen de wedstrijd zo vanuit andere oogpunten beleven. ‘’Of dat van bovenaf in het stadion is, vanuit het perspectief van een speler of juist van de scheidsrechter, het is allemaal mogelijk’’, zegt de producent van Fox Sports.

Titanenstrijd

Feyenoord zal in eigen huis proberen om de afstand op PSV te vergroten. Met nog elf wedstrijden te gaan staan de Rotterdammers acht punten voor op hun tegenstander uit Eindhoven. Het kan echter de laatste kans zijn voor PSV om de titelstrijd weer spannender te maken. Als de Eindhovenaren hun titel willen prolongeren zal er gewonnen moeten worden. Al met al zal het een spectaculaire wedstrijd worden.