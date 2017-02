Voorbeschouwing Eredivisie: Ajax naar zware uitwedstrijd in Arnhem

Kan nummer achttien ADO Den Haag stunten tegen koploper Feyenoord?

Het gat tussen de traditionele top drie en de rest van de Eredivisie teams wordt met de week groter, maar ook dit weekend staan er weer wedstrijden op het programma om van te smullen. Kunnen Feyenoord en Ajax omgaan met de druk in lastige uitwedstrijden? Kan PSV winnen van middenmoter NEC? Slaat Go Ahead Eagles een gat met concurrent Roda JC? Voetbalonline.nl blikt vooruit op de Eredivisie wedstrijden van komend weekend.

Vrijdag, 20.00 uur: Roda JC – Go Ahead Eagles

De wedstrijd tussen de nummers zeventien en vijftien is een echte degradatiewedstrijd. Roda JC, dat maar één van de laatste vijf wedstrijden wist te winnen, moet het doen zonder de geblesseerde Simon Church. Go Ahead Eagles moet daar in tegen drie mensen missen. Trainer Hans de Koning kan geen beroep doen op Lambooij, Maatsen en De Kogel. Go Ahead kan zijn goede lijn doorzetten, en voor de derde keer op rij winnen.

Zaterdag, 18.30 uur: FC Twente – sc Heerenveen

Assaidi (FC Twente) zal komend weekend aantreden tegen zijn oude club. De 28-jarige Marokkaan speelde drie jaar in het shirt van Heerenveen. Maar nu moeten Assaidi en zijn ploeggenoten ervoor zorgen dat FC Twente in eigen huis wint en oog houdt op de Play Offs voor Europees voetbal. Sc Heerenveen treedt aan zonder de geschorste St. Juste en Bijker.

Zaterdag, 19.45 uur: PSV – NEC

NEC kan komend weekend geschiedenis schrijven. De club uit Nijmegen wist namelijk in 39 wedstrijden nog nooit te winnen in Eindhoven. Mocht dit komend weekend wel het geval zijn, dan zou het gat tussen Feyenoord en PSV uit kunnen lopen tot elf punten. Maar aangezien NEC geen punt wist te halen in de laatste drie wedstrijden, lijkt deze kans niet groot. PSV is daar in tegen in betere vorm. De regerend kampioen wist al zijn wedstrijden na de winterstop winnend af te sluiten.

Zaterdag, 19.45 uur: Heracles Almelo – Excelsior

Heracles kan door een winstpartij ervoor zorgen dat er weer aansluiting komt met de subtop. Excelsior is er zaterdagavond alles aan gelegen om een gat te slaan met de onderste drie plekken van de Eredivisie. De club uit Rotterdam kan komend weekend profiteren van de clash tussen Roda JC en Go Ahead Eagles. De Heraclieden moeten het doen zonder de geblesseerde Breukers, Fledderus, Vermeij, Vujicevic en Agbaljan. Excelsior heeft minder afwezigen, alleen Arghus is niet van de partij.

Zaterdag, 20.45 uur: FC Utrecht – PEC Zwolle

FC Utrecht heeft een week de tijd gehad om de wonden te likken na de 3-0 nederlaag op bezoek bij PSV. Door een winstpartij kan Utrecht weer over AZ heen. PEC Zwolle lijkt weer een beetje in vorm te komen. De club pakten negen punten uit de laatste vier duels en heeft een gaatje geslagen met de degradatiezone. De thuisclub kan niet beschikken over de geschorste Ludwig.

Zondag, 12.30 uur: Willem II – AZ

Wil AZ plek vier vasthouden dan moet het winnen van nummer elf Willem II. De club uit Tilburg wist afgelopen weekend verrassend te winnen van Vitesse. Ook AZ wist zijn laatste wedstrijd te winnen. Door goals van Tankovic en Bel Hassani werd Heerenveen met 1-2 verslagen. AZ wist eerder dit seizoen de punten wel in eigen huis te houden, het werd 2-0 door goals van Jahanbakhsh en Garcia.

Zondag, 14.30 uur: Vitesse – Ajax

Ajax moet de lastige uitwedstrijd in Arnhem winnen om de druk op Feyenoord te houden. Net Als Feyenoord en PSV heeft Ajax nog geen punt verspeeld na de winterstop. Vitesse wist tien punten te halen na de winterstop. Als Vitesse weet te winnen kan het plek vier overnemen van AZ. Dit moet dan wel gebeuren zonder de geschorste Leerdam en geblesseerde Kruiswijk en van der Werff. Voor Ajax-trainer Bosz is het een speciale middag. Hij gaat terug naar de club waar hij drie jaar speelde en drie jaar trainer was.

Zondag, 14.30 uur: Sparta Rotterdam – FC Groningen

Sparta – Groningen is een wedstrijd tussen twee clubs die niet lekker draaien. Sparta Rotterdam wist maar één punt te halen na de winsterstop. Groningen wist daar in tegen wel één keer te winnen. Voor beide clubs is het dus zaak om weer eens drie punten te pakken. Dit lukte Sparta begin november voor het laatst. In de eerdere ontmoeting dit seizoen wist ook geen van beide clubs te winnen, het werd 1-1 door goals van Mahi en El Azzouzi.

Zondag, 16.45 uur: ADO Den Haag – Feyenoord

De afsluiter van het weekend is ADO Den Haag – Feyenoord. De nummer één tegen de nummer achttien. Voor Feyenoord zou dit een lastig karwei worden. Van de laatste vier bezoeken aan Den Haag wist de club er maar één te winnen. ADO Den Haag is sinds afgelopen weekend hekkensluiter. De Haagse club wist niet te winnen van Go Ahead Eagles. ADO mag komend weekend proberen om weg te komen van de laatste plek, maar dan wel zonder de geschorste doelman Setkus.