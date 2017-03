Ajax hoopt een goede uitgangspositie neer te zetten in Kopenhagen

Manchester United op bezoek bij een oude bekende van Ajax en PSV

Ajax neemt het vanavond in de achtste finale van de Europa League op tegen FC Kopenhagen. Bij de Deense koploper treffen de Amsterdammers een bekende naam. Nicolai Boilesen ruilde afgelopen zomer namelijk Amsterdam in voor Kopenhagen. Ajax zal in Denemarken een goede uitgangspositie proberen neer te zetten voor de return in de Arena. Naast Ajax – Kopenhagen zijn er vanavond nog zeven wedstrijden in de Europa League.

Zo reist het grote Manchester United af naar Rusland voor een wedstrijd tegen FK Rostov. Beide clubs wisten de vorige ronde redelijk eenvoudig door te komen. Manchester United versloeg Saint-Étienne over twee wedstrijden met 4-0. FK Rostov won zijn tweeluik met 5-1 van Sparta Praag. Een ander mooie affiche is de wedstrijd tussen Olympique Lyon en AS Roma. De Fransen hadden in de vorige ronde geen enkele moeite met AZ. Maar ook AS Roma wist de achtste finales eenvoudig te bereiken. De club van trainer Luciano Spalletti wist Villarreal over twee wedstrijden met 4-1 te verslaan.

Naast FK Rostov zit er nog een Russische ploeg in het toernooi, namelijk Krasnodar. Na Fenerbahçe te hebben uitgeschakeld wacht nu het Spaanse Celta de Vigo. De Spanjaarden wisten in de vorige ronde Shakhtar Donetsk na een verlenging te verslaan. Olympiakos treft na Osmanlispor opnieuw een Turkse tegenstander, namelijk Besiktas. De Turken wisten in de vorige ronde het Israëlische Hapoel Beer Sheva over twee wedstrijden met 5-2 te verslaan.

Onderonsje

Er staan ook een Duits en een Belgisch onderonsje op het programma. Het Duitse onderonsje is tussen Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach. Schalke 04 wist overtuigend te winnen van PAOK Saloniki. Borussia Mönchengladbach had meer moeite, maar wist Fiorentina uiteindelijk toch te verslaan. De Belgische club AA Gent neemt het vanavond op tegen landgenoot Racing Genk. Beide clubs wisten de volgende ronde te bereiken door hun tegenstanders over twee wedstrijden met 3-2 te verslaan. AA Gent van Tottenham Hotspur en Racing Genk van Astra Giurgiu. Dat één Belgische club de volgende ronde haalt is dus zeker. Maar als Anderlecht vanavond weet af te rekenen met APOEL Nicosia kunnen het er twee worden. Anderlecht wist Zenit Sint-Petersburg ternauwernood te verslaan. Maar ook APOEL Nicosia had de nodige moeite met tegenstander Athletic Bilbao.

De returns worden gespeeld op 16 maart 2017.