Ajax moet in eigen huis afrekenen met Legia Warschau

Kan AA Gent stunten tegen Tottenham Hotspur?

Na de heenwedstrijden van vorige week, worden vandaag de returnwedstrijden van de Europa League gespeeld. Van de twee Nederlandse ploegen heeft Ajax de beste papieren om de achtste finale te bereiken. De Amsterdamse club kwam in Warschau niet verder dan 0-0 en moet vanavond dus winnen. AZ daar in tegen heeft een moeilijker karwei voor de boeg. Zij verloren in het eigen AFAS stadion met 1-4 van Olympique Lyon, een grote overwinning is dus genoodzaakt. Naast de wedstrijden van de Nederlandse clubs staan er vanavond nog elf andere wedstrijden op het programma.

FK Rostov, een oude bekende van Ajax, won zijn eerste wedstrijd met 4-0 van Sparta Praag. De terugwedstrijd lijkt dus maar een formaliteit. Een andere oud bekende van Ajax heeft een lastiger karwei. Celta de Vigo verloor namelijk in eigen huis met 0-1 van Shakhtar Donetsk. Voor Villareal lijkt de wedstrijd van vanavond ook maar een formaliteit. Er werd met 0-4 verloren van AS Roma. Atletico Bilbao is de enige Spaanse club die vorige week wel kon winnen. De club was met 3-2 te sterk voor APOEL Nicosia.

Belgische verrassingen

Tottenham Hotspur heeft vanavond iets recht te zetten. De club van coach Mauricio Pochettino verloor verrassend met 1-0 in Gent. Op White Hart Lane is dus alleen een winstpartij genoeg om door te gaan. Racing Genk moet vanavond aan de bak tegen Astra Giurgiu. De club kwam vorige week niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Anderlecht wist, net als Gent, ook verrassend te winnen. Door twee goals van Acheampong werd Zenit Sint-Petersburg met 2-0 opzij gezet.

Nederlandse inbreng

Er zal vanavond ook genoeg Nederlandse inbreng zijn. Zo moet Adam Maher een 0-0 gelijkspel goedmaken thuis tegen Olympiakos. De andere Turkse club wist wel te winnen, Besiktas was namelijk met 1-3 te sterk voor Hapoel Beer Sheva. In Istanbul is een gelijkspel dus genoeg voor Ryan Babel en consorten. Misidjan moet vanavond hard aan de bak in Denemarken. PFK Ludogorets verloor thuis namelijk met 1-2 van FC Kopenhagen.

Achtste finale

Borussia Mönchengladbach heeft in Italië een uitoverwinning nodig. De club verloor, door een heerlijke vrije trap van Bernardeschi, in eigen huis met 0-1 van Fiorentina. Schalke 04, de andere Duitste club, wist gister al de volgende ronde te bereiken. Ook Manchester United en Krasnodar hebben zich gister al verzekerd van een plek in de achtste finale.