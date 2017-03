FA Cup: Manchester City ontvangt club uit de Championsship

Kan City het karwei nu wel klaren?

Vanavond neemt Manchester City het voor de tweede keer op tegen Huddersfield Town. Na een doelpuntloos gelijkspel wordt om 20.45 uur de ‘replay’ gespeeld. Omdat de eerste wedstrijd in Huddersfield was, is vanavond het Etihad Stadium het strijdtoneel. De clubs spelen opnieuw voor een plek in de kwartfinale. Daar zal de winnaar het op moeten nemen tegen Middlesbrough.

Dat Huddersfield Town niet kansloos is, is de vorige keer wel gebleken. De club uit de Championship speelde een sterke eerste helft. Claudio Bravo was een aantal keren de sta-in-de-weg. Toch was het Philip Billing die de 1-0 wist te scoren, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Manchester City kreeg ook een aantal kansen in het eerste bedrijf, maar het team van trainer Pep Guardiola was evenmin succesvol in de afronding. Na rust was de wedstrijd minder spectaculair. Pep Guardiola probeerde nog iets te forceren door Kevin de Bruyne in te brengen, maar de wedstrijd bleef zonder doelpunten.

Speelschema

Ondanks dat Manchester City de eerste twee rondes niet in actie kwam, heeft de club al twee zware tegenstanders achter de rug. In de derde ronde moest City namelijk op bezoek bij West Ham United. Maar de club uit Londen bleek minder sterk de verwacht. Na een 0-3 ruststand, wist City de wedstrijd met 0-5 te winnen. Ook de volgende ronde was een club uit de Premier League de tegenstander. Ditmaal was het Crystal Palace. Maar ook deze club uit Londen werd makkelijk opzij gezet. Het werd 0-3.

Huddersfield Town incasseerde ook nog geen tegendoelpunt. Net als Manchester City kwam de club de eerste twee rondes niet in actie. De derde ronde was Port Vale de tegenstander. Maar Huddersfield bleek een maatje te groot voor de club uit de League One. Het werd een eenvoudige 4-0 overwinning. De volgende ronde was opnieuw een club uit de League One de tegenstander. Op bezoek bij Rochdale wist Huddersfield met 0-4 te winnen.

Kwartfinales

De club die vanavond wint komt de volgende ronde in actie tegen Middlesbrough. Naast deze wedstrijd zijn er uiteraard nog drie wedstrijden in de kwartfinales. Arsenal neemt het thuis op tegen Lincoln City. Ook staat de Londense clash tussen Tottenham Hotspur en Millwall op het programma. Maar het mooiste affiche is toch Chelsea tegen Manchester United.