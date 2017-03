Nederlands paspoort bezitters die voor andere landen uitkomen

In het Nederlands elftal zitten veel spelers met dubbele nationaliteiten of spelers die in een ander land zijn geboren. Denk aan spelers als Jonathan de Guzman (Canada), Bruno Martins Indi (Portugal), Terence Kongolo (Zwitserland) en de gebroeders Siem en Luuk de Jong die ook in Zwitserland zijn geboren. Er zijn natuurlijk óók spelers die niet voor Nederland kiezen, terwijl ze wel voor het Nederlands elftal uitkunnen komen. Voetbal Online zet er tien op een rijtje voor je.

Oğuzhan Özyakup, Turkije

De in Zaandam geboren middenvelder kwam in de jeugd uit voor AZ. Het talent bleef niet onopgemerkt en Arsenal bood hem een plek aan in de jeugdopleiding. Ondanks grote (financiële) inspanningen van AZ vertrok Özyakup toch naar Londen. In de zomer van 2009 streek Özyakup neer bij Arsenal. Hij maakte graag zijn debuut voor the Gunners, maar moest dit uitstellen tot 20 september 2011. In de Carling Cup-wedstrijd viel de aanvallende middenvelder in. Door gebrek aan perspectief in het eerste elftal vertrok Özyakup naar Beşiktaş. Bij Beşiktaş is Özyakup uitgegroeid tot steunpilaar en draagt met grote regelmaat de aanvoerdersband. Ondanks dat Özyakup uitkwam voor verschillende Nederlandse jeugdelftallen koos hij er toch voor om voor Turkije uit te komen. Op 28 mei 2013 maakte de behendige middenvelder zijn debuut voor het nationale elftal van Turkije in de oefeninterland tegen letland.

Nordin Amrabat, Marokko

De voormalig speler van PSV is momenteel actief in de Premier League voor Watford. Na een periode bij VVV Venlo en bij PSV verdiende hij een transfer naar het Turkse Kayserispor. Via Kayserispor ging Amrabat naar Galatasaray. Door tegenvallende speelminuten koos Amrabat eieren voor z’n geld en vertrok naar Spanje om voor Málaga te spelen. Na eerst een verhuurperiode aan Málaga nam de club hem permanent over. Na een goede periode in Spanje vertrok de buitenspeler naar Engeland om zijn geluk daar te beproeven. Amrabat maakte in 2011 zijn debuut voor Marokko, ondanks dat hij uitgekomen was voor Nederland onder 21.

Marco Asensio, Spanje

Marco Asensio Willemsen, zoals hij voluit heet, speelt zijn wedstrijden voor het grote Real Madrid van Zinedine Zidane. Hem wordt een grote toekomst toegedicht. Door op jonge leeftijd indruk te maken voor Mallorca en tot speler van het toernooi verkozen te worden op het EK-19 haalde Real Madrid Asensio in 2014 naar de Spaanse hoofdstad. Na een verhuurperiode aan Mallorca werd hij het volgende seizoen verhuurd aan Espanyol. De aanvallende middenvelder maakte veel indruk in Barcelona en Zidane besloot hem zijn kans te gunnen aan het begin van het huidige seizoen. Asensio lijkt moeiteloos mee te kunnen met het niveau van Real Madrid, maar door de aanwezigheid van grote namen zoals Modric en Kroos heeft hij nog geen vaste basisplek weten te veroveren. Ondanks dat Asensio nooit voor een Nederlands jeufdelftal heeft gespeeld probeerde bondscoach Danny Blind hem uit te nodigen voor het Nederlands elftal in zijn tijd bij Espanyol. Asensio weigerde omdat hij zich meer Spaans voelde, ondanks een charme-offensief van Ruud van Nistelrooy.

Hakim Ziyech, Marokko

De voormalig-sterspeler van FC Twente speelt zijn wedstrijden voor Marokko. Tegenwoordig speelt Ziyech zijn wedstrijden in het tenue van Ajax. Bij de Amsterdammers is de behendige middenvelder zich, na een lastige beginperiode, inmiddels basisspeler in het team van Peter Bosz. Ziyech werd anderhalf jaar geleden uitgenodigd voor een oefenstage door toenmalig-bondscoach Guus Hiddink. Door een blessure haakte Ziyech helaas af, maar hierna vernam hij niks meer. Ook zijn opvolger, Danny Blind, liet niks meer van zich horen. Het jeugdproduct van sc Heerenveen gaf te kennen ‘zich meer Marokkaan voelen, ondanks in Nederland geboren te zijn’. Echter kwam Ziyech nooit uit voor Marokkaanse jeugdelftallen en wel voor Nederlandse jeugdelftallen.

Karim El Ahmadi, Marokko

Karim El Ahmadi is dit seizoen één van de sterkhouders van koploper Feyenoord. El Ahmadi speelt dit seizoen een goed seizoen en wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn aantal doelpunten. In voorgaande seizoenen scoorde de Marokkaan nooit meer dan twee doelpunten, maar dit seizoen staat zijn aantal al op vijf, met nog acht wedstrijden te gaan. Na eerdere omzwervingen via de Verenigde Arabische Emiraten en Engeland is de controlerende middenvelder weer terug voor een tweede periode bij de Rotterdamse club. In het eerste jaar dat El Ahmadi uitkwam voor Feyenoord, in 2008, werd hij opgeroepen voor het Marokkaans elftal. Een half jaar later mocht El Ahmadi op 19 november 2008 zijn debuut maken in de wedstrijd tegen Zambia. El Ahmadi kwam uit voor Marokko onder 21.

Vasilios Barkas, Griekenland

Vasilios Barkas is geen bekende naam voor de Nederlandse voetballiefhebber, maar voor de Griekse voetballiefhebber is hij de hoop in bange dagen. De bij AEK Athene spelende een doelman, die nog altijd maar 21 jaar is, heeft in pas twintig wedstrijd dusdanige indruk gemaakt dat onder andere Aston Villa al serieuze interesse heeft getoond. Ondanks meerdere wedstrijden in Griekse jeugdelftallen kan Barkas altijd nog uitkomen voor het Nederlands elftal, maar dit lijkt nogal onwaarschijnlijk.

Oussama Assaidi, Marokko

Oussama Assaidi maakte in het seizoen 2011/2012 een geweldig seizoen door met Heerenveen. Liverpool was overtuigd van zijn kwaliteiten en haalde hem naar de Premier League. Het werd echter geen succes en Assaidi trok voor twee seizoen op huurbasis naar Stoke City. Hierna vertrok de buitenspeler naar de zandbak voor één seizoen. In december ondertekende Assaidi een contract bij FC Twente dat hem transfervrij oppikte. Assaidi werd geboren in Marokko, waardoor hij zich meer Marokkaan voelde.

Maxwell, Brazilië

Van wie je waarschijnlijk niet gedacht had dat hij een Nederlandse identiteit bezit is Maxwell. De linksback heeft een aardig cv opgebouwd in de loop van de jaren. In zijn tijd bij Ajax heeft de Braziliaan een Nederlandse identiteit aangevraagd om een transfer waarschijnlijker te maken. In 2006 kreeg Maxwell de Nederlandse identiteit, omdat hij voor die tijd al voor jeugdelftallen van Brazilië was uitgekomen mocht hij niet meer voor Nederland uitkomen, toen lagen de regels anders. Maxwell is pas op 31-jarige leeftijd gedebuteerd voor het Braziliaans elftal. Na tien wedstrijden vond de aanvallend ingestelde linksback het weer mooi en stopte zijn interlandcarrière.

Aras Özbiliz, Armenië

Aras Özbiliz scoorde ooit nog tegen het grote Manchester United in het tenue van Ajax. Özbiliz speelde 24 wedtrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers alvorens hij naar het Russische Krasnodar vertrok. Na zijn vertrek bij Krasnodar, waar hij voor 10 miljoen is weggegaan, is het echter bergafwaarts gegaan met de carrière van Özbiliz. Na een uitstapje in Turkije is de Armeen momenteel uit gehuurd aan het Spaanse Rayo Vallecano, waar hij veel tijd doorbrengt op de bank. De buitenspeler is nooit opgeroepen voor het Nederlands elftal en maakte zodoende op 29 februari 2012 zijn debuut voor Armenië. In de oefeninterland tegen Canada maakte Özbiliz ook gelijk zijn eerste treffer door een penalty in de 90ste minuut te benutten.

Mbark Boussoufa, Marokko

Boussoufa stak er in de jeugd van Ajax bovenuit en Chelsea besloot het jonge talent naar Londen te halen. Net toen Boussoufa zijn debuut van the Blues leek te maken kwam de Russische oliebaron Roman Abramovitsj. De Rus nam Chelsea over en haalde grote namen naar de Londense club, wat ten kostte ging van Boussoufa. Na het seizoen ging hij aan de slag bij KAA Gent. Via Anderlecht kwam de middenvelder terecht bij het Russische Anzi. Na een kleine periode terug bij KAA Gent is Boussoufa aan de slag gegaan bij Al-Jazira Club uit Abu Dhabi. Vanaf 2006 werkt de Amsterdammer zijn interlands af voor Marokko.