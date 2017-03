Terugblik: De laatste 10 edities van Liverpool – Arsenal in de Premier League

Om 18.30 uur neemt Liverpool het thuis op tegen Arsenal. Dat het een belangrijke wedstrijd is, mag duidelijk zijn. Beide clubs maken nog steeds kans op plaatsing voor de Champions League. Maar zelfs het mislopen van de kwalificatie voor de Europa League behoort nog tot de mogelijkheden. Het gat tussen nummer twee Tottenham Hotspur en nummer zes Manchester United bedraagt namelijk maar vijf punten. Het zal dus, net als de afgelopen seizoenen, een fantastische wedstrijd worden. Wij blikken als voorbeschouwing op de wedstrijd kort terug op de laatste tien Premier League edities van Liverpool – Arsenal.

4-1 (2006-2007)

In het seizoen 2006-2007 was het Peter Crouch die Liverpool met twee doelpunten een 2-0 ruststand bezorgde. Een kwartier na rust maakte verdediger Daniel Agger de 3-0. William Gallas wist de spanning weer een beetje terug te brengen door voor de 3-1 te zorgen. Maar het was opnieuw Peter Crouch die scoorde en de 4-1 eindstand op het scorebord bracht.

1-1 (2007-2008)

Een seizoen later ging de wedstrijd een stuk meer gelijk op. Maar het was opnieuw de thuisclub dat op voorsprong kwam. Liverpool-legende Steven Gerrard zorgde in de zevende minuut namelijk voor de 1-0. Lang leek het erop dat dit het enige doelpunt van de wedstrijd zou zijn. Maar Cesc Fàbregas wist Arsenal tien minuten voor tijd toch nog één punt te bezorgen.

4-4 (2008-2009)

De wedstrijd op 21 april 2009 is een van de doelpuntrijkste edities ooit. Andrej Arshavin was die dag de grote man. Hij wist de bezoekers voor rust de 0-1 voorsprong te bezorgen. Fernando Torres en Yossi Benayoun bogen deze tussenstand na rust snel om in 2-1. Maar Arshavin was opnieuw trefzeker en wist twee keer te scoren, 2-3. Ook Fernando Torres en Yossi Benayoun scoorden opnieuw en zorgde voor de 3-3 en de 4-3. Maar in de blessuretijd was het Arshavin dat voor de vierde keer op het scorebord kwam en voor de spectaculaire 4-4 eindstand tekende.

1-2 (2009-2010)

Dirk Kuyt maakte in december 2009 het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zette de thuisclub op een 1-0 voorsprong. Na rust was het verdediger Glen Johnson die een eigen doelpunt maakte en de bezoekers weer op gelijke hoogte bracht. Net als een jaar eerder was Arshavin ook dit jaar belangrijk voor Arsenal. De Rus zorgde in de 58e minuut voor het winnende doelpunt.

1-1 (2010-2011)

Liverpool wist deze editie niet met elf man te eindigen. Het was Joe Cole die vlak voor rust een directe rode kaart kreeg. Maar toch was het de thuisclub die op voorsprong kwam. De Fransman David N’Gog zette Liverpool in de 46e minuut op 1-0. Het leek erop dat Liverpool de 1-0 voorsprong vast kon houden. Het was echter doelman Pepe Reina die in de laatste minuut een eigen doelpunt maakte, 1-1. Ook Arsenal kreeg nog een rode kaart. Laurent Koscielny mocht net als Joe Cole vroegtijdig gaan douchen.

1-2 (2011-2012)

Diezelfde Koscielny speelde een seizoen later opnieuw een ongelukkige wedstrijd. De Fransman maakte in de 23e minuut een eigen doelpunt en zorgde voor de 1-0. Het was Robin van Persie die Arsenal op gelijke hoogte bracht. In de blessuretijd wist de Nederlander opnieuw het net te vinden en Arsenal de 1-2 winst te bezorgen.

0-2 (2012-2013)

Een jaar later won Arsenal opnieuw op Anfield. Aanvaller Lukas Podolski tekende voor rust voor de 0-1. Na rust was het Santi Cazorla die voor de 0-2 zorgde. Beide teams wisten daarna niet meer te scoren.

5-1 (2013-2014)

In 2013-2014 was de wedstrijd binnen twintig minuten beslist. Verdediger Martin Skrtel wist te tekenen voor de 1-0 en de 2-0. In de zestiende minuut zorgde de jonge Sterling voor de 3-0. In de twintigste minuut zette Sturridge de 4-0 ruststand op het scorebord. Na rust vergroten Sterling de voorsprong tot 5-0. Arteta maakte via een strafschop nog een eretreffer maar meer zat er niet meer in voor de bezoekers.

2-2 (2014-2015)

In december 2014 duurde het tot de 45e minuut tot het eerste doelpunt viel. Coutinho bracht de thuisclub vlak voor rust op 1-0. Maar Arsenal kwam voor rust nog op gelijke hoogte. Debuchy maakte in de blessuretijd namelijk de 1-1. Na rust zorgde spits Giroud voor de 1-2. Hiermee leek de Fransman voor de drie punten te zorgen, maar dit was niet het geval. Na een rode kaart van Borini was het Skrtel die in de 97e minuut de gelijkmaker scoorde.

3-3 (2015-2016)

Vorig seizoen zette Firmino de thuisclub op 1-0. Ramsey wist de ‘Gunners’ weer op gelijke hoogte te brengen. Maar het was opnieuw Firmino die Liverpool op voorsprong bracht. Net als een seizoen eerder wist Giroud te scoren. Hij zette Arsenal niet alleen op 2-2 maar ook op 2-3. Hiermee leek de uitclub de drie punten binnen te hebben. Maar net als een jaar eerder wist Liverpool in blessuretijd toch nog een punt te pakken. Middenvelder Joe Allen tekende namelijk voor de 3-3 eindstand.