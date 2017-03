17 maart, de dag dat …

In de rubriek ‘De dag dat …’ belichten we vijf onderwerpen die iets te maken hebben met een specifieke datum. Het kan gaan om bijvoorbeeld een geboortedatum, wedstrijd, overlijdensdatum of memorabel moment. Lees hier vijf gebeurtenissen die een link hebben met 17 maart en wat deze gebeurtenis betekenden voor het voetbal.

Edin Džeko

Edin Džeko is geboren op 17 maart 1986. De Bosnische voetballer begon zijn carrière bij FK Željezničar Sarajevo. Via de Tsjechische clubs FK Teplice en FK Ústí nad Labem kwam Džeko terecht bij VfL Wolfsburg. Hier kende de aanvaller vier goede seizoenen waardoor hij een transfer naar Manchester City verdiende. Na 130 wedstrijden voor Manchester City vertrok Džeko naar AS Roma. Hier staat de lange aanvaller momenteel nog steeds onder contract.

Fraser Forster

Fraser Forster viert vandaag zijn 29ste verjaardag. De doelman van Southampton begon bij Newcastle United. Bij deze club speelde hij echter nooit een officiële wedstrijd in het eerste elftal. Na verhuurperiodes aan Stockport County, Bristol Rovers, Norwich City en Celtic stapte hij op 30 juni 2012 definitief over naar de laatstgenoemde. Na twee seizoenen in Schotland maakte de doelman de overstap naar zijn huidige club Southampton.

Shinji Kagawa

Shinji Kagawa werd geboren op 17 maart 1989. De Japanner speelde in eigen land voor Cerezo Osaka. Na vier seizoenen voor de Japanse club maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund. Door zijn goede prestaties haalde Alex Ferguson de middenvelder voor ongeveer 17,6 miljoen euro naar Manchester United. Maar in Engeland wist hij nooit echt te overtuigen en keerde na twee seizoenen terug naar zijn oude club Borussia Dortmund. Hier speelt Kagawa momenteel nog steeds.

Spartak Moskou – Ajax

Op 17 maart 1998 werd Ajax door Spartak Moskou uitgeschakeld in de UEFA Cup. Na een 1-3 verlies in de Arena moest Ajax in Moskou winnen om de halve finale te bereiken, maar dit lukte niet. Aleksandr Shirko maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Spartak Moskou de 1-0 overwinning.

Manchester United – Liverpool

In de Europa League stond vorig jaar op 17 maart de wedstrijd Manchester United – Liverpool op het programma. Liverpool wist door doelpunten van Daniel Sturridge en Roberto Firmino de heenwedstrijd met 2-0 te winnen. In de return kwam Manchester United op een 1-0 voorsprong door een benutte strafschop van Anthony Martial. Philippe Coutinho maakte vlak voor rust de 1-1. Omdat dit ook de eindstand was ging Liverpool door naar de halve finale.

Foto’s: Pro Shots