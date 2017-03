Terugblik: De laatste 10 edities van PSV – Vitesse in de Eredivisie

Vanavond staat in de Eredivisie de wedstrijd tussen PSV en Vitesse op het programma. PSV lijkt afgehaakt voor de titel en de tweede plek lijkt dus het hoogst haalbare. Vitesse is daar in tegen nog volop in de strijd voor de Europa League play-offs. De afgelopen jaren was PSV bijna altijd de winnaar in Eindhoven. Lees hier een korte terugblik op de wedstrijd PSV – Vitesse in de afgelopen jaren.

5-1 (2006-2007)

De editie op 29 april 2007 is misschien wel de spannendste editie ooit. Niet qua scoreverloop, maar wel omdat PSV door de 5-1 overwinning op doelsaldo het kampioenschap pakte. PSV wist voor de wedstrijd dat ze met een grote uitslag moesten winnen. Dat deed de club ook. Alex en Jefferson Farfán brachten PSV binnen tien minuten op 2-0. Theo Janssen zette de bezoekers op 2-1. Maar Ibrahim Afellay, Jefferson Farfán en Phillip Cocu schoten PSV vervolgens naar de historische 5-1 overwinning.

1-0 (2007-2008)

Een jaar later was de wedstrijd een stuk minder spannend. Danny Koevermans scoorde in de achtste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Hiermee bezorgde de aanvaller PSV de overwinning.

2-0 (2008-2009)

Ook in het seizoen 2008-2009 wist PSV de nul te houden. Het was Ibrahim Afellay die de thuisclub voor rust op een 1-0 zette. Na rust wist Ola Toivonen de voorsprong te verdubbelen. 2-0 bleek ook de eindstand van de wedstrijd te zijn.

1-0 (2009-2010)

In oktober 2009 wist PSV-doelman Andreas Isaksson opnieuw het doel schoon te houden. Het was Balázs Dzsudzsák die in de 64e minuut voor de 1-0 zorgde. Omdat er daarna niet meer werd gescoord was de Hongaar de matchwinnaar.

2-1 (2010-2011)

In mei 2011 wist PSV voor het negende jaar op rij thuis te winnen van Vitesse. Het was Marcus Berg die in de 37e minuut de 1-0 maakte. Verdediger Marcelo maakte in de tweede helft de 2-0. Tien minuten voor tijd bracht Jordi López de spanning terug door voor de 2-1 te zorgen. Maar na de 2-1 wisten beide clubs niet meer te scoren.

3-1 (2011-2012)

Net als de jaren hiervoor won PSV ook dit jaar. Aanvaller Tim Matavž schoot PSV naar 1-0. De Belg Dries Mertens maakte in de 76e minuut de 2-0. Mike Havenaar bracht de spanning nog terug in de wedstrijd, maar het was Stanislav Manolev die met de 3-1 de punten definitief in Eindhoven hield.

1-2 (2012-2013)

Op 25 november 2012 was het eindelijk weer eens Vitesse die won. De club kwam na vijf minuten op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Timothy Derijck, maar maakte via Jonathan Reis al snel weer gelijk. In de tweede helft wist Wilfried Bony de 1-2 te maken. Hierdoor namen de bezoekers de punten mee naar Arnhem.

2-6 (2013-2014)

Ook in het seizoen 2013-2014 wonnen de bezoekers. Lucas Piazon zette Vitesse op 0-1. Vlak voor rust trok Memphis Depay de stand gelijk. Maar na rust waren het Mike Havenaar en Kelvin Leerdam die voor 1-2 en 1-3 zorgden. Verdediger Karim Rekik bracht de spanning nog even terug, maar al snel liep Vitesse via Davy Pröpper, Patrick Van Aanholt en opnieuw Davy Pröpper uit tot 2-6.

2-0 (2014-2015)

Twee seizoenen geleden was het Luuk de Jong die de thuisclub op 1-0 zette. Het leek er lang op dat dit het enige doelpunt van de wedstrijd zou zijn. Maar Adam Maher wist in blessuretijd nog te scoren. Hiermee bepaalde de middenvelder de eindstand op 2-0.

2-0 (2015-2016)

Vorig seizoen wonnen de Eindhovenaren met 2-0. Oud-Vitesse speler Davy Pröpper zorgde voor de 1-0. In de 71e minuut maakte Luuk de Jong via een strafschop de 2-0. Na het doelpunt werd er niet meer gescoord waardoor de thuisclub de drie punten in eigen huis hield.

