Het voetbalweekend in vogelvlucht: Ibrahimovic bezorgt Manchester United de League Cup

Feyenoord wint in eigen huis van PSV

Afgelopen weekend stonden er weer tal van mooie wedstrijden op het programma. In de Eredivisie ging regerend kampioen PSV op bezoek bij koploper Feyenoord. Dit weekend stond ook de finale van de League Cup op het programma, Manchester United tegen Southampton. In La Liga was er de clash tussen Atletico Madrid en Barcelona. Naast deze affiches waren er nog meer wedstrijden om van te smullen. Voetbalonline.nl blikt terug op de belangrijkste gebeurtenissen in de Europese topcompetities.

België: Jupiler Pro League

Club Brugge liep dit weekend over concurrent Zulte Waregem heen, 5-0. Nummer twee Anderlecht wist ook te winnen. De Club bleek met 2-0 te sterk voor KRC Genk. Gent won met 3-1 van Mouscron, waardoor de club oog houdt op de Championship Play-Offs. Tegenstander Mouscron blijft daardoor hekkensluiter.

Duitsland: Bundesliga

Bayern München boekte dit weekend een monsterzege. HSV werd met 8-0 afgeslacht. Mede dankzij een hattrick van Lewandowski houdt Bayern München de koppositie stevig in handen. Nummer twee RB Leipzig won ook. De verrassing van het seizoen was thuis met 3-1 te sterk voor FC Köln. Net als de nummer één en twee wist ook de nummer drie te winnen. Borussia Dortmund won makkelijk met 0-3 bij Freiburg. In de kelder van de Bundesliga was Werder Bremen de grote winnaar. Door met 1-2 te winnen bij Wolfsburg, staat de club nu weer boven de degradatiezone.

Engeland: Premier League/League Cup

Koploper Chelsea wist voor de twintigste keer te winnen, Swansea City werd met 3-1 verslagen. Mede dankzij een hattrick van Harry Kane wist Tottenham Hotspur met 4-0 te winnen van Stoke City.

Omdat Manchester City en Arsenal niet in actie kwamen, klom de Londense club hierdoor naar plek twee. Onderin de competitie veranderde niet veel. Alleen Crystal Palace wist goede zaken te doen. Door met 1-0 te winnen van concurrent Middlesbrough, is de club weer uit de degradatiezone.

Manchester United won zondag de League Cup. In een spectaculaire wedstrijd trok de club van Mourinho aan het langste eind, 3-2. Zlatan Ibrahimovic was met twee doelpunten de grote man.

Frankrijk: Ligue 1

In de Ligue 1 wisten Monaco, Paris Saint Germain en Nice hun wedstrijden te winnen. Paris Saint Germain overtuigde het meest. De club won met 1-5 bij Olympique Marseille. Olympique Lyon haalde ook uit. Zij versloegen, mede dankzij twee goals van Depay, Metz met 5-0. Lorient blijft na een 1-0 verlies de hekkensluiter.

Italië: Serie A

De top-zeven wisten allemaal hun wedstrijden te winnen, op Napoli na. De club verloor in eigen huis met 0-2 van Atalanta. Hierdoor wordt de strijd om plek drie weer spannender. Juventus lijkt opnieuw kampioen te worden. De club heeft, met een wedstrijd meer, tien punten voorsprong op nummer twee AS Roma. Pescara, Crotone en Palermo lijken te gaan degraderen. Palermo wist wel één punt te pakken, maar het gat met Empoli is nog steeds zeven punten.

Nederland: Eredivisie

De absolute topper in de Eredivisie was Feyenoord – PSV. De Eindhovenaren moesten winnen om nog enige kans te maken op de titel. Dit lukte echter niet, het werd 2-1 voor Feyenoord. Nummer twee Ajax wist ook te winnen. In eigen huis werd Heracles Almelo met 4-1 verslagen. ‘Best of the rest’ FC Utrecht won, na een 2-0 achterstand, knap met 2-3 bij FC Groningen. ADO Den Haag wist weer iets dichterbij de concurrentie te komen. De club speelde thuis met 1-1 gelijk tegen FC Twente, terwijl de concurrentie verloor.

Spanje: La Liga

In La Liga was Atletico Madrid – Barcelona dé wedstrijd van het weekend. Barcelona trok aan het langste eind, 1-2. Villarreal werd, na een 2-0 voorsprong, met 2-3 verslagen door de Real Madrid. Nummer drie Sevilla won na een moeizame wedstrijd met 1-2 bij Real Betis. Onderin veranderde weinig, alleen Leganes wist te winnen. Concurrent Deportivo La Coruña werd namelijk met 4-0 verslagen.