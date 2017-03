Top 10: De mooiste stadsderby’s ter wereld

In de Eredivisie staat vandaag een Rotterdamse derby op het programma. Op Het Kasteel ontvangt Sparta Rotterdam vanmiddag stadsgenoot Feyenoord. Omdat er tussen de Rotterdamse clubs en fans geen felle rivaliteit heerst, worden de derby’s meestal in vriendschappelijke omstandigheden gespeeld. In andere landen gaat het er vaak heftiger aan toe. In deze top 10 staan de mooiste stadsderby’s op een rijtje.

10. Independiente – Racing Club (The Avellaneda derby)

Zodra Independiente en Racing Club tegen elkaar spelen gaat het niet alleen om de drie punten, maar ook om de lokale eer. De clubs uit de Argentijnse stad Avellaneda strijden al meer dan honderd jaar om wie zich de betere mag noemen. De rivaliteit resulteert helaas ook wel eens in geweld. Niet alleen fans maar ook spelers gaan dan met elkaar op de vuist. In 1961 brak er een gevecht uit tussen spelers, waarbij de scheidsrechter maar liefst zeven rode kaarten gaf.

9. AS Roma – Lazio Roma (Derby della Capitale)

In Rome zijn er twee grote clubs: AS Roma en Lazio Roma. Zowel AS Roma als Lazio Roma werken hun thuiswedstrijden af in het Stadio Olimpico. Als AS Roma thuis speelt dan kleurt het stadion geel met rood. Bij thuiswedstrijden van Lazio Roma kleurt het stadion blauw. Zodra de clubs tegen elkaar spelen hebben de supporters beide een eigen helft van het stadion. AS Roma bezet dan het zuidelijke deel, terwijl het noordelijke deel voor de supporters van Lazio Roma is.

8. Everton – Liverpool (Merseyside derby)

Sinds 1894 strijden The Toffees en The Reds, beide afkomstig uit Liverpool, al tegen elkaar in de Merseyside-derby. De wedstrijd tussen de twee succesvolste clubs uit het Merseyside gebied wordt ook weleens ‘’de vriendschappelijke derby’’ genoemd. De grootste reden voor deze gezonde rivaliteit is de Hillsborough-ramp in 1989. Daarnaast zijn er ook genoeg families die supporters bij de Reds hebben en bij de Blues.

7. Arsenal – Tottenham Hotspur (North London derby)

De North London derby is een wedstrijd tussen de twee aartsrivalen Tottenham Hotspur en Arsenal. Beide clubs liggen op steenworp-afstand van elkaar en de haat tussen de ploegen is erg groot. In 1878 werd de wedstrijd tussen de twee grootste clubs uit het noorden van Londen voor het eerst gespeeld. Tottenham Hotspur stond met 2-1 voor maar de wedstrijd werd gestaakt wegens duisternis. Nog steeds staat de wedstrijd garant voor spektakel en veel doelpunten.

6. AC Milan – Internazionale (Derby della Madonnina)

Derby della Madonnina. De derby tussen twee grootmachten uit Milaan. Net als AS Roma en Lazio Roma werken ook AC Milan en Internazionale hun wedstrijden af in hetzelfde stadion. Ze hebben echter beide hun eigen naam voor de stadion. Voor Internazionale heet het stadion Guiseppe Meazza, vernoemd naar de oud-voetballer. Voor AC Milan heet het stadion San Siro, vernoemd naar de wijk waar de voetbaltempel in ligt.

5. Fenerbahçe – Galatasaray (Intercontinental derby)

Fenerbahçe – Galatasaray ook wel Intercontinental Derby genoemd. Deze derby dank zijn bijnaam aan het feit dat Fenerbahçe zijn thuiswedstrijden in Azië speelt en Galatasaray in Europa. Maar beide clubs komen wel uit één stad, namelijk Istanbul. Nadat in 1909 de derby voor het eerst werd gespeeld, staat de wedstrijd nu nog steeds garant voor passie en strijd.

4. Atletico Madrid – Real Madrid (El Derbi Madrileño)

Sinds het seizoen 2012-2013 strijd Atletico Madrid weer jaarlijks mee om de Spaanse titel. Dit zorgt ook voor extra spanning in El Derbi Madrileño. De wedstrijden tussen ‘’De Basken uit Madrid’’ en ‘’De Koninklijke’’ worden beschouwd als een van de mooiste wedstrijden in La Liga. De twee kemphanen uit Madrid maken er jaarlijks namelijk een strijd van wie zich de grootste van de stad mag noemen.

3. Manchester City – Manchester United (Manchester derby)

De Manchester derby is tegenwoordig een wedstrijd tussen twee Engelse grootmachten. Niet alleen prestatief gezien maar ook vanwege de peperdure selecties. De wedstrijd op 10 september 2016 wordt zelfs de duurste wedstrijd uit de historie van het voetbal genoemd. Er stond namelijk voor meer dan zevenhonderd miljoen euro aan spelers op het veld. Het is tegenwoordig niet alleen een wedstrijd tussen twee van de rijkste clubs ter wereld, maar ook een clash tussen de managers José Mourinho en Pep Guardiola.

2. Boca Juniors – River Plate (Superclásico)

De enorme rivaliteit maakt de derby tussen het ‘’arme’’ Boca Juniors en het ‘’rijke’’ River Plate een van de meest beladen wedstrijden ter wereld. Niet alleen op het veld maar ook op de tribunes heerst een gewelddadige sfeer. De buitengewoon fanatieke aanhang van de clubs uit Buenos Aires zorgt ervoor dat het vuurtje altijd lekker wordt opgestookt. De twee ontmoetingen per jaar worden dan ook wel gezien als hét spektakelstuk van de Argentijnse competitie.

1. Celtic – Glasgow Rangers (The Old Firm)

Ondanks dat Celtic en Glasgow Rangers geen Europese topclubs meer zijn, blijft ‘’The Old Firm’’ een fantastische stadsderby. De wedstrijd, die viermaal per jaar plaatsvindt, is een duel tussen verschillende religieuze stromingen. Namelijk het katholieke Celtic tegen de protestantse Rangers. Omdat Glasgow Rangers in 2012 failliet ging, werd de wedstrijd in competitieverband niet meer gespeeld. Nu Glasgow Rangers weer tot de Schotse top behoort, is de stadsderby weer terug van weggeweest. Al meer dan 400 keer troffen de Schotse clubs elkaar, waarbij ook de supporters met elkaar te lijf gaan. De rellen zijn dan zo gewelddadig dat er wel eens doden zijn gevallen.