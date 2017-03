Terugblik: De laatste 10 topscorers van de Eredivisie

Nicolai Jørgensen is momenteel aan een goed seizoen bezig bij Feyenoord. Met vijftien doelpunten en acht assists is de spits betrokken bij veel doelpunten van de Rotterdammers. De kans is aanwezig dat de Deen in zijn eerste seizoen in de Eredivisie meteen topscorer wordt. Als je kijkt naar zijn voorgangers zou dit betekenen dat er grote clubs zullen gaan informeren naar de aanvaller. Maar naar welke clubs gingen de topscorers van afgelopen seizoenen ook al weer? Hebben de goalgetters de goede lijn door kunnen zetten? Lees hier hoe de carrières van de laatste tien Eredivisie topscorers zich vervolgde.

Afonso Alves (2006-2007)

Afonso Alves werd in zijn eerste seizoen bij sc Heerenveen met 34 doelpunten topscorer van de Eredivisie. De Braziliaan vertrok echter niet meteen naar een topclub. Middlesbrough kocht de spits voor ongeveer €20.000.000 van sc Heerenveen. Maar in Engeland wist de spits zijn verwachtingen nooit waar te maken. Ook voor zijn clubs in Qatar was Alves niet erg productief. In 2015 zette de Braziliaan definiet een punt achter zijn carrière.

Klaas-Jan Huntelaar (2007-2008)

Een half jaar nadat Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax met 33 doelpunten topscorer werd van de Eredivisie, vertrok de spits naar Real Madrid. Bij zowel Real Madrid als AC Milan maakte Huntelaar geen uitstekende indruk. Bij zijn huidige club Schalke 04 kende Huntelaar tot op heden een betere tijd. De spits trof namelijk al 81 keer doel in 166 wedstrijden.

Mounir El Hamdaoui (2008-2009)

In zijn tweede seizoen voor AZ werd Mounir El Hamdaoui met 23 doelpunten topscorer. Ook het seizoen daarop presteerde de voormalig Marokkaans International goed, waardoor hij een transfer naar Ajax verdiende. Maar bij zowel Ajax als zijn volgende clubs wist El Hamdaoui nooit meer de vorm die hij bij AZ had te vinden. Momenteel speelt El Hamdaoui bij Al-Taawoun FC.

Luis Suárez (2009-2010)

Luis Suárez werd met 35 doelpunten voor Ajax topscorer van de Eredivisie. Mede hierdoor verdiende de Uruguayaan een transfer naar Liverpool. Na een uitstekende drie en een half jaar bij Liverpool vertrok Suárez naar FC Barcelona. Hier schittert de spits momenteel nog steeds.

Björn Vleminckx (2010-2011)

Björn Vleminckx is een voorbeeld van een speler waarvan de carrière de laatste jaren bergafwaarts gaat. Hij werd dan wel met 23 doelpunten voor NEC topscorer van de Eredivisie, maar wist daarna nooit meer echt te overtuigen. Na Club Brugge en avonturen in Turkije speelt de Belg momenteel bij Antwerp FC.

Bas Dost (2011-2012)

Bas Dost werd met 32 doelpunten voor sc Heerenveen topscorer. In 2012 vertrok hij naar het Duitse VfL Wolfsburg, maar vond in Duitsland het net veel minder makkelijk. Sinds dit seizoen speelt Dost bij Sporting Lissabon. De spits lijkt toch nog een neusje voor de goal te hebben. Met achttien doelpunten is Dost momenteel topscorer van de Primeira Liga.

Wilfried Bony (2012-2013)

Wilfried Bony wist in zijn laatste seizoen voor Vitesse maar liefst 31 keer te scoren. Hiermee verdiende de spits een transfer naar Swansea City. Ook bij de club uit Wales wist Bony te overtuigen. Na anderhalf jaar voor Swansea City vertrok Bony naar Manchester City. Daar staat de Ivoriaan nog steeds onder contract, maar dit seizoen komt de spits op huurbasis uit voor Stoke City.

Alfreð Finnbogason (2013-2014)

IJslander Alfreð Finnbogason maakte in het seizoen 2013-2014 maar liefst 29 doelpunten voor sc Heerenveen. Mede hierdoor verdiende de spits een transfer naar Real Sociedad. Na verhuur periodes aan Olympiakos Piraeus en FC Augsburg, nam laatgenoemde hem dit seizoen definitief over. Maar na zijn vertrek uit Heerenveen wist Finnbogason zijn draai nooit meer echt te vinden.

Memphis Depay (2014-2015)

Met 22 doelpunten voor PSV werd Memphis Depay in het seizoen 2014-2015 topscorer van de Eredivisie. Door zijn goede spel en vele doelpunten verdiende Depay een overstap naar Manchester United. Maar in Manchester wist de linksbuiten nooit echt te overtuigen. Sinds begin dit jaar speelt Depay voor Olympique Lyon.

Vincent Janssen (2015-2016)

Afgelopen seizoen mocht Vincent Janssen zich topscorer noemen. De spits maakte 27 doelpunten voor AZ. Maar bij zijn huidige club Tottenham Hotspur weet de spits maar moeizaam het net te vinden. De spits is ook alles behalve zeker van een basisplaats.