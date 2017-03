Tien opties voor Barcelona als rechtsback

Jaren lang was Dani Alves de onbetwiste rechtsback van FC Barcelona. Acht seizoenen bestreek Dani Alves de rechterkant voor Barcelona en met succes! Twee seizoenen geleden kondigde de Braziliaan dat hij een nieuwe uitdaging aan wilde gaan. Hij vertrok in de zomer van 2016 transfervrij door de voordeur van de Catalanen en trok naar Turijn om voor Juventus te spelen. Sindsdien heeft Barcelona problemen om een waardige opvolger te vinden. VoetbalOnline zet tien mogelijk opvolgers op een rijtje

#1 Séamus Coleman, Everton (27 jaar)

Séamus Coleman is een Ierse voetballer die uitkomt voor Everton. Coleman begon zijn carrière bij Sligo Rovers uit zijn geboorteland. Al snel nam Everton hem over. Na één jaar verhuurd te zijn geweest, aan Blackpool, is Coleman al snel een vaste waarde geworden voor Everton. Ook onder Ronald Koeman is de rechtsback opnieuw bezig aan een ijzersterk seizoen. Met zijn snelheid en dieptegang is dit een groot wapen voor welke club hij dan ook speelt.

#2 Stephan Lichtsteiner, Juventus (32 jaar)

De 32-jarige Stephan Lichtsteiner is een echte loopmachine, ondanks zijn leeftijd legt hij bijna elke wedstrijd een van de meeste kilometer af. Door de komst van Dani Alves is Lichtsteiner echter niet altijd verzekerd van zijn plekje aan de rechterkant van de verdediging. Aangezien zijn contract maar tot de zomer van 2018 loopt zal Juventus niet de hoofdprijs vragen. Dit zou de aanvoeder van Zwitserland een uitermate goedkope optie maken.

#3 Łukasz Piszczek, Borussia Dortmund (31 jaar)

Łukasz Piszczek maakte de gloriejaren van Borussia Dortmund mee van dichtbij. Twee landstitel op rij en een Champions League finale zorgde voor de grootste tijd uit de carrière van de Pool. Maar de laatste jaren gaat het niet voortreffelijk met Dortmund. De laatste seizoen uit de carrière van Piszczek breken aan en mocht hij nog mee willen doen voor de prijzen dan zou hij toch echt een transfer moeten maken. Met zijn 31 jaar is Piszczek echter een optie om het gat rechtsachter op korte termijn te vullen.

#4 Alessandro Florenzi, AS Roma (25 jaar)

Na Francesco Totti en Danielle de Rossi heb je nu Alessandro Florenzi. De rechtsbuiten die langzaam is omgetoverd tot rechtsback heeft ook trouw gezworen aan de Romeinen. Echter wie prijzen wil winnen in Italië zal óf bij Juventus moeten spelen óf een transfer naar het buitenland moeten maken. De aanvallende drang van Florenzi zou uitermate geschikt zijn in het spel van Barcelona. Aangezien de Catalanen grotendeels op de helft van de tegenstander voetballen spelen de backs een grote rol als extra aanvaller. Echter de vraag blijft: blijft Florenzi heel zijn leven bij AS Roma of gaat hij voor de prijzen?

#5 Kyle Walker, Tottenham Hotspur (26 jaar)

Na uitleenperiodes bij Sheffield United, QPR en Aston Villa heeft Kyle Walker zich in het seizoen 2011/2012 in de basiself gewerkt bij Tottenham. Na vijf seizoen is Walker nog steeds de vaste rechtsback van the Spurs en inmiddels ook het Engels nationaal elftal. Ondanks dat Tottenham Hotspur zich tot de top van de Premier League mag noemen speelt het nooit een overtuigende rol in de eindstrijd. Barcelona speelt daarentegen een zeer bepalende rol in de competitie, Champions League en de Spaanse beker. De Engelsman zal echter geen goedkope speler zijn. Doordat Walker altijd nog maar 26 is kan hij de rechtsback van Barcelona voor de komende zes tot acht jaar worden.

#6 Serge Aurier, Paris Saint-Germain (23 jaar)

Aurier maakte bij Toulouse veel indruk, wat hem in het seizoen 2014/2015 een transfer naar het grote Paris Saint-Germain heeft opgeleverd. Door concurrentie van eerst Marquinhos (doorgeschoven naar het centrum na het vertek van David Luiz) en sinds dit seizoen de goed presterende Thomas Meunier lijkt Aurier niet in aanmerking te komen voor een vaste basisplek als rechtsback. Daarbij komt de ruzie die de Ivoriaan had met zijn trainer Laurent Blanc had in het seizoen 2015/2016. PSG zal er dus niet rouwig om zijn als het Aurier tegen een leuke prijs weg kan doen. Een voordelige optie met het oog op de toekomst.

#7 Matteo Darmian, Manchester United (26 jaar)

Een sterk seizoen bij Torino en een uitstekend EK met Italië was voor Louis van Gaal voldoende om Matteo Darmian naar Manchester United te halen. De Italiaan raakte echter nooit in echt grootse vorm en er klinkt steeds vaker kritiek vanuit de achterban van Manchester United. Typerend voor de situatie waarin Darmian zich nu bevindt is dat notabene rechtsbuiten Antonio Valencia omgetoverd werd tot rechtsback, omdat ook huidig trainer José Mourinho niet tevreden is over de rechtsback. Darmian kan overigens op zowel rechtsback als linksback! Wat geen overbodige luxe is voor een team dat tot het einde van het seizoen speelt om meerdere prijzen.

#8 Héctor Bellerin, Arsenal (21 jaar)

De jongen die geen kansen zag bij Barcelona 1 trok op jonge leeftijd naar Londen. Bellerin kent een gelijkenis aan de carrière van landgenoot Cesc Fabregas. De Spanjaard, die in Londen arriveerde als aanvaller, is tegenwoordig niet meer uit de basis te krijgen bij Arsenal. Door een blessure van Matthieu Debuchy kreeg Héctor Bellerin het volste vertrouwen van Arsène Wenger en dit vertrouwen werd beloond. De prestaties van Bellerin bleven niet opgemerkt. Zo ook niet bij jeugdliefde Barcelona. Afgelopen zomer probeerde de Catalanen al om de rechtsachter terug naar Spanje te halen, maar Bellerin gaf de voorkeur om bij Arsenal te blijven. Doordat Bellerin uit de jeugd van Barcelona komt heeft hij al het ‘Barcelona-DNA’ in zich. Bellerin is echter geen goedkope optie. Een jonge speler en een contract tot 2023 betekent dat Arsenal de hoofdprijs mag en zal vragen.

#9 João Cancelo, Valencia (22 jaar)

De Europees kampioen van afgelopen zomer is inmiddels bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Valencia. Cancelo heeft de jeugd bij Benfica doorgelopen en is na zijn debuut verhuurd aan Valencia dat de Portugees gelijk heeft gekocht. Cancelo maakte de afgelopen seizoen indruk aan de rechterkant van Valencia. Hij is momenteel één van de lichtpuntjes in het verdere donkere seizoen van Valencia. Doordat Cancelo al enige jaren in Spanje speelt is hij gewend aan het klimaat en de manier van spelen. Dit maakt hem uitermate geschikt om voor Barcelona te spelen. De jonge rechtsachter is net zoals Bellerin overigens geen goedkope optie. Valencia wil graag zijn sterspeler behouden en met een contract tot 2021 zal dat andere clubs ook flink afschrikken.

#10 Sergi Roberto, FC Barcelona (24 jaar)

Sergi Roberto is één van de vele spelers die de strijd op het middenveld hebben verloren van onder andere Iniesta, Busquets en Rakitiç. Er leek geen toekomst meer voor de behendige middenvelder, maar door een blessure bij Aleix Vidal kreeg Roberto een kans als rechtsachter bij Barcelona en deed dit niet onverdienstelijk. Roberto is een goedkope optie voor Barcelona, omdat hij er al onder contract staat. Echter is en blijft de Spanjaard een middenvelder en verdedigend laat hij nog zijn steekjes vallen. De tijd zal echter uitwijzen of de volgende trainer het vertrouwen in Roberto behoudt net zoals Luis Enrique deed.