Einde Huwelijk tussen Sánchez en Arsenal?

In de kraker tussen Arsenal en Liverpool van afgelopen zondag moest Alexis Sánchez plaatsnemen op de bank. De geluiden van een vertrek van Sanchez worden hierdoor alleen maar groter. Staat het vertrek van Sánchez al vast in de zomer?

Sánchez was er vanzelfsprekend niet blij mee dat hij niet mocht starten. Nadat Arsenal met een 2-0 achterstand de kleedkamers ingingen mocht de aanvaller zich opmaken voor de tweede helft. The Gunners kwamen een stuk beter voor de dag in de tweede helft en dit was niet in de laatste plaats te danken aan Sánchez. Door de beslissing van Arsène Wenger om hem op de bank te plaatsen aast de Chileen nu op een vertrek uit het Emirates Stadium.

Levensgrote fout

Volgens Jamie Redknapp, oud-speler van Liverpool, begaat Wenger nu een levensgrote fout. “Wenger zal erop wijzen dat Sánchez slechts twee keer heeft gescoord in twaalf uitwedstrijden tegen ploegen uit de top zes”, aldus Redknapp in de Daily Mail. “Maar als je de beslissing neemt om je beste speler te passeren in zo’n grote wedstrijd, dan moet je winnen. Arsenal speelde Liverpool zaterdag in de kaart en Wenger kan daar grote spijt van krijgen.”

Interesses

Of de beslissing van Wenger daadwerkelijk gevolgen heeft zullen we van de zomer zien, maar de clubs zullen in ieder geval de situatie met grote belangstelling volgen. Zo zouden Paris Saint-Germain, Internazionale, Juventus en Sevilla concrete interesse hebben in de diensten van de Chileen. Mocht Sánchez niet op de interesse ingaan ligt er altijd nog een tweejarig contract klaar om bij Arsenal te blijven. Het zal voor Wenger hoe dan ook niet onverstandig zijn om een schaduwlijst te maken met mogelijke opvolgers van Sánchez. Al ondertekent de sterspeler van the Gunners een nieuw contract de interesse van de clubs blijft staan. En bij Juventus is de kans op prijzen groter dan bij Arsenal blijven.