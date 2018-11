Ondanks verbod zetten voetballers zelf ook in op voetbalwedstrijden

Het inzetten op voetbalwedstrijden is niet iets van de laatste tijd, het is al jaren mateloos populair. Het gokken op een wedstrijd geldt niet alleen voor de enthousiaste fan, ook voetballers willen nog wel eens inzetten op een wedstrijdje. Dat is echter al direct het probleem, voetballers mogen dat helemaal niet. Voor voetballers is het verboden om een gokje te wagen bij een (online) bookmaker. Maar er zijn sommige voetballers die zich daar

niet aan houden. Onlangs werd Daniel Sturridge, de aanvaller van Liverpool nog aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt op het inzetten van voetbalwedstrijden.

Sturridge wordt er officieel van verdacht zelf te hebben gegokt op voetbalwedstrijden, of dat hij iemand anders heeft laten gokken in zijn opdracht. Ook wordt hij er van verdacht informatie te hebben doorgegeven waar iemand een voordeel uit zou kunnen halen met een weddenschap.

Sturridge is niet de eerste voetballer die de verleiding niet kon weer staan om een weddenschap af te sluiten bij een bookmaker. Zo kreeg ‘enfant terrible’ Joey Barton verleden jaar een schorsing van 1,5 jaar opgelegd. Hij had tussen maart 2006 en mei 2016 maar liefst 1260 weddenschappen afgesloten bij online bookmakers. Hij waagde zelfs een gokje op wedstrijden van zijn eigen club als hij niet bij de selectie zat. Door zijn schorsing heeft Joey Barton een punt achter zijn carrière gezet.

De Belg Olivier Deschacht kwam een aantal jaar geleden ook in het nieuws. Hij speelde jarenlang voor Anderlecht en had geld ingezet op wedstrijden waarin hij zelf actief was. De verdediger ontving een boete van 24.000 euro. Hij gaf als verklaring af dat de weddenschappen werden afgesloten door zijn broer via zijn online goksite. Huidig Engels international Andros Townsend heeft in het verleden ook al een schorsing van 4 maanden

ontvangen waarvan 3 voorwaardelijk plus een boete van 18.000 pond. Hij gokte op televisiewedstrijden uit verveling.

Als we kijken naar Nederlandse spelers dan springt Patrick Kluivert eruit. De oud-aanvaller van Ajax, AC Milan en FC Barcelona maakte het zelf zo bond dat hij door zijn gokverslaving in conflict kwam met het criminele circuit. De schuld liep op tot miljoenen en zette zelfs in op duels van FC Twente waar hij destijds jeugdtrainer was.