Son kan ondanks uitschakeling rekenen op interesse

Seung-Min Son speelde met Zuid-Korea op het WK in Rusland. Echter is zijn land al uitgeschakeld, maar de buitenspeler van Tottenham Hotspur zou weleens een mooie transfer kunnen overhouden aan het WK. Meerdere clubs hebben namelijk interesse in de Zuid-Koreaan.

De Daily Mirror weet te melden dat zowel Manchester United als Liverpool interesse heeft in Son. De aanvaller kwam in 2015 over van Bayer Leverkussen. Na een stroef begin in Londen, is hij uitgegroeid tot een basisspeler bij zijn huidige club. Hoeveel Son moet kosten is nog niet duidelijk.

Foto: Pro Shots