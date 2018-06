Bayern München kan speler van Real Madrid vergeten

Bayern München zou interesse hebben in de diensten van Gareth Bale. De aanvaller van Real Madrid lijkt op weg naar de uitgang bij de Spaanse topclub en Bayern zou Bale graag willen aantrekken. De Duitse club heeft een goede ervaring gehad met James Rodriguez, die op een soortgelijke wijze vertrok bij Real Madrid, en willen dus nu weer toeslaan.

Bale zal volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet in Duitsland te zien zijn. De international van Wales heeft de Duitse clubleiding te kennen gegeven dat hij liever terugkeert naar de Premier League en niet in de Bundesliga wil spelen. Vanuit Engeland zou onder meer Manchester United interesse hebben in Bale, die in het verleden uitkwam voor Tottenham Hotspur.

Foto: Pro Shots