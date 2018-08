Ajacied: ‘’Momenteel ben ik niet van plan om te vertrekken’’

Sinds zijn overgang naar Ajax wordt er al gesproken over een vertrek van Neres bij Ajax. Zo wordt de Braziliaan gelinkt aan een vertrek naar een grote competitie. De speler zelf vindt dat het nog geen tijd is om een transfer te maken.

‘’Maar momenteel ben ik niet van plan om te vertrekken. Ik vind niet dat ik al klaar ben om in een sterkere competitie te spelen. Ik wil hier meer wedstrijden spelen, ervaring opdoen, prijzen pakken en misschien ga ik dan volgend jaar of nog later weg’’, aldus Neres.

In 2017 nam Ajax David Neres over van het Braziliaanse São Paulo FC. Sindsdien speelde de buitenspeler 24 wedstrijden in het shirt van Ajax, waarin hij elf keer het net wist te vinden. Voor Jong Ajax speelde hij vijf wedstrijden en wist hij drie keer te scoren.

Foto: Pro Shots