Ajacied: ‘’Ik heb nog niets gewonnen met Ajax en dat is wel een doel dat ik heb’’

Matthijs de Ligt maakt momenteel veel indruk bij Ajax en dit is de topclubs ook opgevallen. De verdediger zegt echt niet bezig te zijn met een transfer en kan nog niet aangeven wanneer hij denkt laar te zijn voor een grote competitie in het buitenland.

‘’Het is lastig om dat van tevoren te zeggen. Dat kun je niet van tevoren aangeven. Ik denk dat er op een gegeven moment een moment komt dat je denkt: nu moet ik het doen. Maar wanneer dat is, hangt echt van het moment af. Ik weet ook niet hoe ik het komende jaar speel. Dus het is gewoon afwachten’’, aldus De Ligt.

‘’Ik ben bij Ajax goed bezig denk ik en het team verbeterd ook iedere week. Ik heb nog niets gewonnen met Ajax en dat is wel een doel dat ik heb. We hebben het altijd over carrièreplanning. Maar dat kan altijd beter of slechter lopen. Ik moet gewoon kijken op het moment zelf en daar weet ik nu niks over. Ik ben gewoon bezig met Ajax’’, vervolgt de verdediger.

Foto: Pro Shots