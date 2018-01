Ajax-aanwinst: “Hopelijk spreek ik van der Vaart snel”

Rasmus Kristensen (20) heeft een contract voor 4,5 jaar op zak bij Ajax. De rechtsback komt over van FC Midtjylland waar Rafael van der Vaart nog onder contract staat. Kristensen heeft met de ex-Ajacied nog niet kunnen praten over zijn overstap naar de Amsterdammers.

De verhalen van ex-international die 109 keer voor Oranje uitkwam hadden wel aandeel in de keuze van de 20-jarige Deen. “Ik heb het vaak met hem over zijn carrière gehad. Hij noemde Ajax altijd als een hele goede club om voor te spelen.” Een telefoontje of appje kon er nog niet van af tussen de twee. “Alles ging heel snel, opeens zat ik in een vliegtuig hierheen. Het is een heel fijn mens, dus hopelijk zie ik van der Vaart snel en kan ik het met hem bespreken” aldus Kristensen voor de microfoon van Ajax TV.

De verdediger omschreef zichzelf ook als speler “ik ben vrij groot voor een rechtsback en ik kom graag op over de flank. Ik speel met veel passie en at is ik ook wat ik aan Ajax wil geven.”

Foto: Pro Shots