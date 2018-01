Ajax binnen drie minuten klaar met Feyenoord

Erik ten Hag kan tevreden terugkijken op zijn debuut als trainer van Ajax. In de Johan Cruijff Arena was zijn team met 2-0 te sterk voor Feyenoord. Het was uiteindelijk een gemakkelijke overwinning voor de Amsterdammers maar daar zag het in eerste instantie niet naar uit.

Bij beide clubs stond er een linksback in de basis die zijn debuut maakte. De 18-jarige Tyrell Malacia debuteerde in de Klassieker. De zeven jaar oudere Nicolas Tagliafico deed dat aan de andere kant ook voor Ajax, in tevens zijn eerste officiële wedstrijd. Sam Larsson werd gepasseerd voor Jean-Paul Boëtius door van Bronckhorst. Ten Hag hield voor de rest vast aan de tien spelers die onder vorige trainer Keizer ook al een basisplaats hadden.

Beide ploegen begonnen zeer slordig aan de wedstrijd, wel was er voldoende strijd. De wedstrijd was rijker aan overtredingen dan kansen. Ajax had het meeste van de bal maar het strijdplan van Feyenoord werkte. De regerend landskampioen stond goed georganiseerd en daardoor kon de thuisploeg amper tot grote kansen komen. Het eerste halve kansje van de wedstrijd ontstond na een kwartier. Tagliafico stoomde op aan de linkerkant en kon met een uiterste inspanning de bal net voor de achterlijn voor trekken. Huntelaar, die in de spits stond vanwege de blessure van Dolberg, kon een voet tegen de bal zetten. Zijn schot ging naast het doel van Jones.

Vlak voor rust kwam de volgende mogelijkheid, deze keer aan de andere kant van het veld. Boëtius gaf een voorzet op maat voor de vrijstaande Steven Berghuis. De vleugelspits kon vrij inkopen maar de beste kans van de gehele eerste helft werd gestopt door keeper André Onana. Toen kwam het los in de Arena want aan de andere kant kon Kluivert bijna profiteren van een fout van Brad Jones. De Feyenoord-keeper kreeg een voorzet niet onder controle. De jonge vleugelspeler van Ajax schoot vervolgens de bal tegen Sven van Beek op.

Snel verval

Na de rust lieten de kansen niet zo lang op zich wachten als in de eerste drie kwartier. Weer was het winteraankoop Tagliafico die op kwam stomen. Feyenoord aanvoerder El Ahmadi liet zijn man van de Beek lopen. Toen de voorzet van de Argentijnse back via een gelukje bij de jonge Ajacied terechtkwam kon deze zonder veel weerstand de bal langs Brad Jones schuiven. Van de solide organisatie aan Feyenoord kant uit de eerste helft bleef weinig meer over. Slechts enkele minuten later kwam de andere back van Ajax Joel Veltman opstomen. Zijn voorzet had geen geluk nodig en Klaas-Jan Huntelaar kon Ajax met het hoofd op 2-0 brengen.

De wedstrijd ging al helemaal in het slot toen Feyenoord-spits Nicolas Jørgensen er vijf minuten later af moest na een tweede gele kaart. De Deen jaagde door op de bal met een tackle en raakte daarbij de enkels van Veltman. Scheidsrechter Kuipers twijfelde eerst nog over zijn beslissing maar stuurde de spits toch richting de catacomben. Daarna kwamen beide ploegen tot weinig uitgespeelde kansen. Feyenoord probeerde vooral de schade te beperken en Ajax leek tevreden te zijn met de stand op het scorebord. Het Ajax-publiek begon op het eind van de wedstrijd zelfs te juichen bij iedere simpele pass van de thuisploeg.

Feyenoord heeft door de nederlaag in de Arena niet meer de kans om met de inhaalwedstrijd van woensdag tegen FC Utrecht over concurrent PEC Zwolle heen te klimmen. Het staat nu met 32 punten op de vijfde plek. De Amsterdammers kunnen rustig gaan kijken of het concurrent PSV lukt de voorsprong weer uit bouwen naar vijf punten in Almelo tegen Heracles. De ploeg uit Amsterdam heeft na vandaag 44 punten verzameld.

Foto: Pro Shots