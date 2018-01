Ajax-goalie waarschijnlijk deze winter niet weg

Afgelopen zondag pakte hij even de hoofdrol in de Klassieker tegen Feyenoord. Vlak voor rust weerhield hij Steven Berghuis van een goal. Als een snoek dook Andre Onana naar de bal om de inzet van de aanvaller tegen te houden. Het is onder andere vanwege dat soort katachtige reflexen dat Onana in de belangstelling staat van clubs in heel Europa.

Toch blijft Onana kalm onder de aandacht blijkt uit een gesprek met VI “ik weet dat er clubs op de tribune zitten, maar ik ben nooit anders gewend geweest. Ik koester vooral wat ik hier heb.” Hij zal Ajax dan ook niet voor de eerste de beste club Amsterdam achter zich laten. “Ajax is heel goed voor mij, ik ben de mensen bij Ajax dankbaar en heb nog geen moment spijt gehad van mijn overstap. Daarom ben ik ook heel kritisch.” De 21-jarige keeper heeft nog een contract tot 2021 in de hoofdstad en is zich bewust van het belang om te spelen. “Anders had ik destijds net zo goed bij Barcelona kunnen blijven. Ik wil groeien en dat doe je als keeper door zo veel mogelijk minuten te maken.”

Foto: Pro Shots