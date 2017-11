Ajax-talent wil de strijd aan: “Vanaf links voelt het lekker spelen”

Afgelopen zaterdag begon Justin Kluivert als linksbuiten voor Ajax. Bij afwezigheid van Amin Younes kreeg de jonge buitenspeler de kans om zich te bewijzen. Kluivert maakte een goede indruk, maar werd er in de 60e minuut al afgehaald voor Frenkie de Jong. De aanvaller hoopt toch een goede indruk te hebben achter gelaten op trainer Marcel Keizer en is klaar om te strijd aan te gaan voor een basisplaats.

Vorige wedstrijd koos Keizer voor Kasper Dolberg als linksbuiten. Toen startte Klaas-Jan Huntelaar als diepe spits. In de wedstrijd tegen NAC moest de routinier plaatsnemen op de bank en kreeg Dolberg de voorkeur in de spits. Hierdoor kwam er een plek vrij voor Kluivert. De zoon van Patrick Kluivert zegt zich goed te voelen vanaf links. In het begin van het seizoen verloor hij de strijd als rechtsbuiten van David Neres, die een fantastisch seizoen doorbrengt tot nu toe.

Kluivert geeft echter aan zich liever te willen focussen op de linksbuiten positie. Dit is namelijk ook de positie waar hij in de jeugd speelde. “Vanaf links voelt het lekker spelen, ik kan binnendoor en buitenom, en wil met diepgang in mijn spel van waarde zijn”, vertelt het talent in gesprek met Voetbal International. “Hopelijk krijg ik ook vanaf links de kans, ik ga graag de concurrentiestrijd met Younes aan.”

Foto: Pro Shots