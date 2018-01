Alles over de 184ste Klassieker

Ajacieden, Feyenoorders en andere voetballiefhebbers kijken er de hele week al naar uit. Het meest prestigieuze affiche van de Eredivisie staat om 14:30 voor de 184ste keer op het programma. Ajax moet winnen om het gat op koploper PSV in ieder geval niet groter te laten worden. Feyenoord wil in Amsterdam beginnen met zich revancheren voor de teleurstellende eerste seizoenshelft. Met nog een paar uur te gaan tot de strijd tussen hoofdstad Amsterdam en havenstad Rotterdam weer losbarst is hier alles wat je moet weten.

Voor de winterstop

Feyenoord begon weer wekelijks drie punten te pakken voor de winterstop. Na het gelijkspel in de Kuip tegen Heerenveen kreeg Sparta een 7-0 oorwassing van haar stadsgenoot. Daarna werden ook Heracles en Roda eenvoudig aan de kant geschoven met 3-1 en 5-1. In alle competities was de laatste nederlaag van Feyenoord tegen Manchester City eind november in de Champions League. De laatste keer dat de Rotterdammers met nul punten van het veld stapten in de Eredivisie dateert van 22 oktober. Toen werd Feyenoord door de tegenstander van vanmiddag in eigen huis verslagen. De ploeg van van Bronckhorst staat op het moment vijfde in de Eredivisie met , al heeft het wel twee wedstrijden minder gespeeld dan nummer vier PEC Zwolle. Ook de Amsterdammers zetten eind 2017 een opmars in onder toenmalige coach Marcel Keizer. Tegen FC Twente gaf Ajax nog een voorsprong weg in de laatste minuten, in de wedstrijden die volgden werden PSV, Excelsior, AZ en Willem II verslagen. De laatste nederlaag in de Eredivisie dateert van 5 november, de architect van die nederlaag zal vandaag namens Ajax de opstelling maken. Het verloor namelijk in eigen huis met 2-1 van het FC Utrecht nog onder leiding van Erik ten Hag. Die laatste zal een gat van vijf punten moeten overbruggen op koploper PSV.

Sterspelers

Beiden laten ze hun achterban regelmatig opveren met hun fluwelen techniek, individuele acties en snelheid. Steven Berghuis en Davis Neres zijn belangrijk op de flanken voor hun clubs. De Oranje international scoorde 11 keer en bereidde drie keer een doelpunt voor. Braziliaan Neres werd werd de Most Valuable Player van de eerste seizoenshelft met zijn acht goals en negen assists. Drie van die assists gaf hij overigens tijdens de vorige ontmoeting tussen beide teams, toen Ajax met 1-4 van het veld afstapte. Berghuis staat er om bekend dat hij vanaf de rechterflank naar binnentrekt om met zijn linkerbeen een schot te lossen. De Braziliaan zoekt liever de combinatie met zijn teamgenoten op om vervolgens pas in het strafschopgebied een poging op doel te wagen. Of nog vaker een andere Ajacied in stelling brengen. Ajacieden en Feyenoorders zullen dan ook veel van hun hoop gevestigd hebben op beide vleugelflitsers.

Nieuwe gezichten

Argentijnse winteraankoop Nicolas Tagliafico die overkwam van Independiente, kan vanmiddag zijn debuut maken voor Ajax in de Klassieker. Wie dat sowieso zal doen is de nieuwe trainer Erik ten Hag. Hij is de eerste Ajax-trainer die tijdens deze ontmoeting debuteert, aan hem de taak Ajax de 34ste landstitel te bezorgen. Bij Feyenoord zullen er vooral twee bekende gezichten ontbreken. Kenneth Vermeer die opgeleid werd door Ajax was zijn reserverol zat en maakt het seizoen op huurbasis af in België bij Club Brugge. Voor verloren kind van de club Robin van Persie komt de ontmoeting met de aartsrivaal nog te vroeg. Hij zal woensdag tegen FC Utrecht wel kunnen spelen.

Fitheid

Ajax kan vanmiddag niet beschikken over Dolberg, Sinkgraven, van Leer, Cerny en Viergever. Die zijn al een tijdje geblesseerd en helaas voor de Amsterdammers blijven ze dat ook nog een tijdje. Wel krijgt trainer ten Hag er extra opties bij achterin en in de aanval. Amin Younes en Maximillian Wober zijn allebei hersteld van de blessures die ze in de eerste seizoenshelft opliepen. Bij Feyenoord verkeert wel iedereen in topconditie met uitzondering van de staf, van Bronckhorst moest zijn gebruikelijke persconferentie afzeggen omdat hij last had van zijn luchtwegen. Ook diens assistent Jean-Paui van Gastel kampte met een griepje afgelopen week. Beiden zitten vanmiddag gewoon op de bank in de Johan Cruijff Arena. Zij kunnen weer beschikken over verdedigers Haps, van der Eijden en Botteghin die terugkomen van blessureleed. De eerste twee speelden afgelopen week al mee in een wedstrijd met het tweede elftal maar het nog maar de vraag of ze ook in actie zullen komen.

Opstelling

Tagliafico is de enige nieuwe naam op de doorgegeven lijst met namen. De rest van de basiself blijft in stand vergeleken met de laatste wedstrijd tegen Willem II voor de winterstop.

Volledige opstelling Ajax

Onana

Veltman De Ligt F. de Jong Tagliafico

Van de Beek Schöne Ziyech

Neres Huntelaar Kluivert

Linksback Tyrell Malacia maakt zometeen zijn debuut in de Klassieker, Haps wordt door van Bronckhorst op de bank gelaten. Nog een wijziging op de linkerflank want Sam Larsson wordt vervangen door Jean-Paul Boëtius. De snelheid van de linksbuiten moet de Amsterdammers problemen gaan opleveren is de gedachte.

Volledige opstelling Feyenoord

Jones

St. Juste Van Beek,Tapia Malacia;

Toornstra El Ahmadi Vilhena;

Berghuis Jørgensen, Boëtius

Perspraatje.

Van Bronckhorst was dus ziek tijdens zijn persconferentie, van Gastel nam zijn taak over. Hij verwacht geen ander Ajax, alleen een Ajax met een andere technische staf. “Er zullen andere accenten wellicht zichtbaar zijn maar in grote lijnen zal het gewoon het Ajax zijn van voor de winterstop.” Eerder liet Gio in een interview met het AD weten één speler van de Amsterdammers in het bijzonder in de gaten te houden. “Vorig seizoen was Justin Kluivert erg goed tegen ons. Nu is hij al veel verder. Justin Kluivert heeft alle kwaliteiten in huis die een buitenspeler in het hedendaagse voetbal moet hebben. We zullen scherp moeten zijn.” De trainer van Ajax Erik ten Hag maakt om half 3 zijn debuut als Ajax-coach en dus meteen in de Klassieker. Het belang van de wedstrijd is hem duidelijk “het is wel een speciale wedstrijd in het seizoen. Het is Amsterdam tegen Rotterdam, het heet al de Klassieker dus daar ligt een andere lading op. Dan lijkt het mij logisch dat de adrenaline-factor nog hoger ligt.”

Geschiedenis

Ajax verloor in de afgelopen 23 ontmoetingen met de aartsrivaal slechts een keer in de Eredivisie. Karim El Ahmadi speelde dertien keer tegen Amsterdammers en won nog nooit. Voor de laatste Rotterdamse overwinning op Amsterdamse bodem moeten we de klok terug draaien naar augustus 2005. Toen het befaamde duo K2 Salamon Kalou en Dirk Kuyt met allebei een treffer Ajax een 2-1 nederlaag bezorgden. In 2011