Deze zomer liep Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade op tijdens een oefenwedstrijd van Ajax. Ronald de Boer, die een lange tijd samenwerkte met Nouri, denkt dat hij een wereldtopper had kunnen worden. ‘’Appie Nouri had een wereldtopper kunnen worden, een wereldgozer was hij al’’, aldus de oud-international.

‘’Hij was veertien jaar toen ik voor het eerst training aan hem gaf. Ik had meteen al een zwak voor die jongen. Hij was niet alleen een supertalent, maar ook een super sympathieke jongen”, aldus De Boer. “Hij wilde ook voortdurend het fijne weten van bepaalde sleutelmomenten uit mijn voetballoopbaan. Je merkte aan alles dat hij hieruit lering wilde trekken voor zijn latere voetbalcarrière.’’

Marokkaanse jongens en Ajax is niet altijd een goede combinatie geweest. Bij weinig speeltijd werden ze namelijk wel eens stoorzenders in de groep. ‘’Zo was Appie absoluut niet. Die bleef kritisch naar zichzelf kijken en bleef geduldig wachten op zijn kans om het eerste van Ajax te halen. Dat maakt het allemaal extra triest.’’

Foto: Pro Shots