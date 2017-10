Art Langeler: ‘’Ik had toen best wel moeite met Frenkie’’

Dick Advocaat doet in de cruciale wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden geen beroep op Ajax-talent Frenkie de Jong. Hierdoor kan Art Langeler, bondscoach van Jong Oranje, wel gebruik kan maken van de diensten van de middenvelder en daar is hij blij mee.

‘’Een jaar geleden kreeg ik voor het eerst met hem te maken bij Oranje Onder-20. Ik was toen assistent van Dwight Lodeweges. Ik had toen best wel moeite met Frenkie en hij had ook moeite met het niveau. Hij was op zoek naar zijn plek, vorm en kwaliteit. In een jaar tijd is hij echt heel veel beter geworden. Dat heeft Ajax ook onderkend, want hij speelt nu heel veel en doet het heel goed. Frenkie is een bijzondere speler. Er zijn er niet veel met zijn kwaliteiten’’, aldus Art Langeler.

Toch ziet de bondscoach van Jong Oranje nog wel wat verbeterpunten: ‘’Eigenlijk twee puntjes waar ik het steeds met hem over heb en de coach van Ajax ook gelukkig. Hij moet het spel versnellen. Als hij veel gaat draaien en keren doet hij dat niet altijd. Daarnaast moet hij meer goals maken, assists geven of een beslissende pass geven waar een goal uit voortkomt. Dat is nog te weinig en moet meer.’’

