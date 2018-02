Assaidi nog altijd zeer ambitieus: ‘Ik wil ontdekken waar mijn plafond ligt’

Oussama Assaidi heeft door clubs als Stoke City en Liverpool al ervaring in één van de sterkste competities op de aarde, maar wil zich graag nog eens testen in een grote competitie. De middenvelder is nog altijd zeer ambitieus en ziet de Eredivisie niet als zijn eindstation.

“Dat jaar met Stoke City in de Premier League heeft me de overtuiging gegeven dat ik het niveau aankan”, zegt Assaidi. De vleugelspeler had de kans om afgelopen transferperiode naar het buitenland te gaan, maar legde deze aanbieding bewust naast zich neer. De aanvaller wil alleen naar een goede competitie voor veel geld.

De Marokkaans international wilde zijn huidige club FC Twente niet middenin het seizoen in de steek laten. Assaidi is Twente nog altijd zeer dankbaar. “FC Twente heeft mij een jaar geleden de kans gegeven mezelf weer op gang te trekken”, verklaart de spelmaker die dit seizoen goed is voor acht doelpunten en drie assists.

Assaidi ziet zichzelf nog wel een aantal jaar in Enschede spelen. “Dit is een fantastische club met de potentie weer een vooraanstaande rol te gaan vervullen”, klinkt hij vol lof. “Twee of drie goede spelers erbij en je kunt zo weer vierde of vijfde staan.”

Foto: Pro Shots