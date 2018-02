AZ-talent: ‘Ik ben hier naar toe gekomen om te kunnen werken met Dick Advocaat’

Dick Advocaat is onlangs aangesteld als trainer van Sparta Rotterdam. De oefenmeester staat voor de loodzware taak om de Rotterdammers te behoeden voor degradatie. Advocaat kan daarbij alle hulp gebruiken en heeft sinds zijn aanstelling verschillende spelers gehaald, waaronder Dabney dos Santos.

“Ik ben hier naar toe gekomen om te kunnen werken met Dick Advocaat”, aldus Dos Santos. “Mijn doel is om weer in de picture te komen en natuurlijk Sparta in de Eredivisie te behouden.” Het talent wordt sinds de winter gehuurd door Sparta van AZ en hoopt in Rotterdam meer aan spelen toe te komen.

Dos Santos hoopt een mindere periode die hij doormaakte bij AZ snel achter zich te laten. De aanvaller kwam niet meer in de plannen voor van trainer John van den Brom en besloot zichzelf te verhuren. “Ik heb een goede periode gehad in de tijd met Vincent Janssen”, aldus Dos Santos, die had gehoopt dat hij die lijn zou doortrekken. “Dan is het natuurlijk balen dat je opeens niet meer speelt.”

Foto: Pro Shots